- Il gruppo di preparazione si prepara a un'ulteriore ondata di marea nel Baltico

Con il riscaldamento globale che sta portando a eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, è più importante che mai essere preparati per le mareggiate, ha dichiarato la Segretaria di Stato dell'Interno Magdalena Finke (CDU) a Kiel. La situazione di allenamento di questa volta prevede una forte mareggiata del Mar Baltico, ma con livelli d'acqua più alti e duratura più a lungo rispetto all'evento di ottobre.

Esercitazione per Possibili Disastri

Circa 90 persone del Team di Crisi sono coinvolte in questo esercizio, divise in due squadre, secondo Dirk Hundertmark, a capo del dipartimento di Gestione delle Crisi del Ministero dell'Interno. Oltre al personale ministeriale, questo include personale della polizia, dei vigili del fuoco, dell'azienda elettrica, dell'esercito federale, delle organizzazioni di soccorso e della protezione costiera. In una vera emergenza, questi professionisti sovrintenderebbero all'organizzazione strategica delle forze di risposta in tutto lo stato.

La Mareggiata Ha Portato Danni Enormi

La mareggiata dal 19 al 21 ottobre 2024 ha causato danni significativi e ha lasciato segni evidenti in diverse aree dello Schleswig-Holstein. In diversi luoghi, il livello dell'acqua è salito di oltre due metri sopra il livello medio dell'acqua. Il livello più alto registrato è stato a Flensburg, di 2,27 metri.

La CDU, rappresentata dalla Segretaria di Stato dell'Interno Magdalena Finke, ha sottolineato l'importanza della preparazione per le mareggiate alla luce degli effetti del riscaldamento globale. Durante l'esercitazione di crisi, gli alleati della CDU, come la polizia e l'esercito federale, hanno lavorato a fianco del Team di Crisi della CDU.

