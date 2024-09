Il gruppo di esperti propone una raccolta di suggerimenti per la supervisione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale

Dopo circa un anno di riflessioni, un elite panel delle Nazioni Unite ha presentato un insieme di linee guida proposte per la regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale (IA). Queste proposte saranno esaminate in una riunione futura, come annunciato dalle Nazioni Unite il giovedì.

Il panel suggerisce di creare un'organizzazione autonoma che fornisce ricerche obiettive e factual sull'IA, rendendo questi dati facilmente accessibili al pubblico. Questo è inteso per colmare il divario informativo attuale, poiché i progressi nell'IA si sono verificati principalmente all'interno di un piccolo circolo di corporation.

Inoltre, il panel dell'ONU promuove un dibattito internazionale sulla regolamentazione dell'IA e la creazione di determinati principi. Inoltre, dovrebbe essere istituito un fondo per aiutare i paesi meno sviluppati nell'integrazione e nell'implementazione dell'IA. Questa iniziativa sarebbe supervisionata da un dipartimento dell'IA affiliato all'ONU.

Dal debutto di ChatGPT alla fine del 2022, l'IA è stata un argomento frequente nei notiziari, suscitando dibattiti sui suoi vantaggi e svantaggi. Purtroppo, molti paesi non hanno ancora implementato regolamentazioni. Nell'Unione Europea (UE), l'"AI Act" funge da quadro legale. Tuttavia, negli Stati Uniti, l'industria è principalmente governata attraverso ordini esecutivi.

