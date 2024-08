Il gruppo di esperti per l'ambiente, la salute e la protezione dei consumatori ha approvato numerose modifiche.

Il sindaco di Berlino, Kai Wegner, critica le strategie del Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser per contrastare i reati con coltelli in Germania, definendole deboli. In una anteprima, Wegner ha dichiarato al "Rheinische Post": "Non dovremmo concentrarci sulla dimensione e sulla lunghezza dei coltelli, ma parlare delle origini e dei gruppi dietro questi crimini, e assicurarci che nessuno porti coltelli".

Wegner, un politico della CDU, ha espresso il suo forte sostegno per un divieto totale di portare coltelli. Ha ammesso che far rispettare un simile divieto in una città come Berlino sarebbe difficile. Tuttavia, ha fatto riferimento al successo dei pattugliamenti congiunti della polizia federale e di Berlino alle stazioni della U-Bahn e della S-Bahn, suggerendo la necessità di intensificare questi sforzi.

"Non si tratta solo di coltelli tasca"

Secondo il capo della polizia di Berlino, i responsabili sono per lo più giovani, maschi e di origine migrante. Wegner ha aggiunto: "Quando parliamo di aggressioni con coltelli, non parliamo di coltelli tasca. C'è una circolazione di coltelli da combattimento e addirittura machete. Chi porta un coltello è pronto a usarlo. Pertanto, dobbiamo agire in modo deciso".

In un'intervista a ntv.de di giugno, il capo della polizia di Berlino Barbara Slowik ha menzionato che le statistiche dei crimini della polizia distinguono tra sospetti tedeschi e non tedeschi. Nel complesso, i crimini violenti sono aumentati negli ultimi anni, compresi quelli commessi da autori non tedeschi nella capitale, secondo Slowik. I non tedeschi sono sovrarappresentati. "In sintesi, la violenza a Berlino è giovane, maschile e ha un background non tedesco", ha detto Slowik. Questa tendenza si applica anche alla violenza con coltelli.

Il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser potrebbe considerare di coinvolgere la polizia in modo più esteso nel affrontare il problema, dati gli asserti di Wegner secondo cui l'origine e i gruppi dietro i crimini con coltelli sono cruciali. Di fronte all'aumento degli attacchi con coltelli, è essenziale che le forze dell'ordine affrontino la circolazione di coltelli da combattimento e machete, come evidenziato dal capo della polizia di Berlino.

Leggi anche: