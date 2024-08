- Il gruppo di escursionisti dell'Oman incontra forti piogge, causando quattro morti.

In Oman, quattro individui hanno perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito a causa delle inondazioni causate da forti piogge. L'incidente ha coinvolto un gruppo di sedici escursionisti nelle montagne Hajar, come riferito dalle autorità locali.

Le montagne Hajar si trovano a circa un'ora e mezzo a nord di Muscat, la capitale del paese. Rispetto al sud dell'Oman, dove le piogge torrenziali sono comuni nei mesi estivi, una tale abbondante precipitazione è relativamente insolita in questa regione.

Il vicino Yemen ha visto peggiorare la sua situazione a causa di queste piogge e inondazioni. L'Ufficio delle Nazioni Unite per la Coordinazione degli Affari Umanitari (OCHA) ha riferito che oltre 268.000 persone sfollate per il conflitto sono state colpite da questa situazione. Le case e le tende temporanee sono state distrutte dalle acque delle inondazioni.

Lo scorso aprile, la regione ha registrato le piogge più intense degli ultimi decenni. In Oman, questo diluvio senza precedenti ha causato la morte di 20 persone. Inoltre, l'aeroporto internazionale di Dubai, uno dei più trafficati del mondo, ha subito notevoli disagi a causa di questo evento.

Le montagne Hajar, situate in Oman, sono destinazioni turistiche rinomate nella penisola araba. Nonostante la sua posizione settentrionale sia meno soggetta a forti piogge rispetto al sud dell'Oman, le recenti inondazioni hanno colpito anche questa regione, coinvolgendo turisti come gli escursionisti menzionati in precedenza.

