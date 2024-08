- Il gruppo di difesa dei consumatori sta sperimentando pratiche fraudolente.

Tra tre settimane, l'Oktoberfest è previsto per iniziare - e per molte persone, una serata di successo al festival comporta un tavolo nella tenda della birra, più il tradizionale dirndl e lederhose. Tuttavia, cosa fare quando tutto è già sold out? Le piattaforme di biglietti online affermano di offrire assistenza, ma il Centro per i Consumatori della Baviera mette in guardia contro le offerte poco affidabili e i prezzi esorbitanti di diverse migliaia di euro per tavolo. Purtroppo, anche le persone con biglietti costosi potrebbero non riuscire a entrare nella tenda.

"Molti organizzatori degli eventi includono nelle loro condizioni generali che le prenotazioni non acquistate direttamente da loro sono nulle," avverte l'associazione. Di conseguenza, le persone vengono respinte all'ingresso. Inoltre, compaiono offerte false. Gli imbroglioni approfittano della forte domanda, rendendo difficile recuperare il prezzo dell'acquisto dal presunto venditore in seguito. "I visitatori rimangono con le spese," dice l'avvocato dell'associazione Tatjana Halm.

Piattaforma ufficiale per la rivendita di prenotazioni di tavoli

Coloro che cercano un'esperienza sicura dovrebbero richiedere un tavolo con largo anticipo sui siti web degli organizzatori, come consigliato. Inoltre, il sito ufficiale octoberfest-booking.com diventa attivo il 1° settembre alle 12:00, offrendo una piattaforma per la rivendita delle prenotazioni già acquistate ad altri interessati. Secondo il direttore dell'Oktoberfest Clemens Baumgaertner (CSU), il prezzo originale funge da limite superiore su questa piattaforma. La città evidenzia i costi legati a queste prenotazioni su internet. Si acquistano voucher per una quantità specifica di bevande e cibo, solitamente due litri di birra e un pollo per persona. I voucher rimanenti possono essere ancora riscattati nelle attività gastronomiche degli organizzatori del festival per un certo periodo di tempo dopo l'Oktoberfest.

6.000 euro per un tavolo nella tenda Hacker?

Una garanzia legale che altre piattaforme che offrono prenotazioni sul mercato secondario non possono fornire. Un fornitore promuove un tavolo per otto a dieci persone in una sera di sabato nella popolare tenda Hacker - a seconda della posizione, il prezzo va da 6.000 a 6.500 euro. Affermano che i biglietti non provengono dai gestori della tenda, ma da individui che li hanno acquistati dagli organizzatori. "La conferma di prenotazione e/o la carta/cintura di ingresso contiene il nome del primo acquirente e non può essere riscritta nel tuo nome. La legittimità giuridica del trasferimento delle prenotazioni del tavolo è controversa," scrivono gli operatori del sito e garantiscono il rimborso in caso di problemi.

"Questa offerta è poco affidabile, ma è difficile intervenire," dicono i gestori della tenda Hacker. Chi prenota direttamente con l'organizzatore del festival paga 604,80 euro per il tavolo più costoso per dieci persone, più 15,40 euro per la spedizione, inclusi i voucher per la birra e il pollo arrosto. I tavoli su altri fornitori sono spesso acquistati da europei "semplicemente per ignoranza." "Siamo in costante contatto con i nostri avvocati per identificare i venditori, ovvero i nostri clienti, e inviare loro lettere di cessazione e desistenza. Vengono anche impediti ulteriori indagini e prenotazioni."

6.000 euro - un prezzo astronomico, concorda anche l'avvocato del consumatore Halm. Spesso, la disponibilità a pagare viene valutata per prima su queste piattaforme intermedie. Un problema è che tali fornitori compaiono spesso in cima ai risultati delle ricerche su internet.

I visitatori abituali dell'Oktoberfest si ricordano che le prenotazioni non sono sempre necessarie. Durante la settimana, di solito non è un problema per i gruppi più piccoli trovare un posto, secondo il governo della città di Monaco. In condizioni meteorologiche piacevoli, i giardini della birra di fronte alle tende possono anche essere un'opzione. Non resta che sperare in un tempo favorevole quando l'Oktoberfest attirerà milioni di persone da tutto il mondo sulla Theresienwiese dal 21 settembre al 6 ottobre.

