- Il gruppo degli agricoltori della Turingia presenta la sua valutazione del raccolto.

L'Associazione Agricola della Turingia rivela le statistiche del raccolto di quest'anno a Buttstädt, distretto di Sömmerda, il giovedì. Stando alle stime preliminari, il rendimento del frumento è inferiore alla media degli anni passati. Si potrebbero aver immagazzinato circa 2,2 milioni di tonnellate di cereali. Si tratta di un calo del 9% rispetto alla media tipica, secondo i calcoli dell'Ufficio Statistico.

Il raccolto dei cereali in Turingia è iniziato alla fine di luglio, secondo i resoconti dell'Associazione Agricola. Le abbondanti piogge alla fine di luglio hanno causato danni ai campi non ancora raccolti. "Il frumento rimanente non è più adatto per il pane", ha dichiarato Klaus Wagner, presidente dell'Associazione Agricola della Turingia, all'epoca.

Quest'anno, i cereali sono stati coltivati su circa 328.500 ettari, in calo del 2% rispetto agli anni precedenti. Il frumento invernale, che copre un'area di 167.900 ettari, è la coltura principale dello stato.

