La Sassonia-Anhalt si trova di fronte a un altro dibattito sulle spese per l'assistenza all'infanzia. La frazione parlamentare della CDU vuole modificare la legge sull'assistenza all'infanzia. "L'obiettivo di questa ristrutturazione fondamentale deve essere quello di raggiungere una giusta e conveniente distribuzione dei compiti tra lo stato e il comune familiare", si legge nella risoluzione approvata dai cristiano-democratici durante il loro ritiro a Stolberg nell'Harz. La CDU collega esplicitamente questo progetto al suo obiettivo di "politica finanziaria solida e intergenerazionale giusta".

"Dobbiamo discutere all'interno della coalizione quali cambiamenti sono possibili e cosa possiamo ancora permetterci", ha dichiarato Tobias Krull, portavoce della politica sociale della CDU, all'agenzia di stampa tedesca. "Nessuno può dire che tutto rimarrà come è".

Le spese dello stato per l'assistenza all'infanzia sono aumentate notevolmente negli ultimi anni, causando discussioni ricorrenti all'interno della coalizione di CDU, SPD e FDP. Nel 2013, quando è stata avviata una riforma completa, erano stati spesi circa 205 milioni di euro. Secondo Krull, quest'anno lo stato spenderà circa 500 milioni di euro in questo settore.

La regola dei fratelli potrebbe essere a rischio

La legge sulla promozione dei bambini è stata rivista più volte negli ultimi anni. Tra le altre cose, il finanziamento statale ha migliorato i rapporti di personale nei centri di assistenza all'infanzia e coperto gli aumenti salariali. È stata introdotta anche una regola dei fratelli, che consente alle famiglie con più figli in assistenza all'infanzia e doposcuola di pagare solo per il figlio più grande.

Tuttavia, questa agevolazione potrebbe essere a rischio dal 2025, poiché è stata finanziata in passato con fondi federali che non sono più disponibili in questa forma. Questa somma è stimata in circa 35 milioni di euro. Krull propone che in futuro le famiglie debbano pagare solo per il figlio più giovane. Ciò ridurrebbe i costi, ma sarebbe più costoso per i genitori, poiché il costo della cura in un asilo è spesso più elevato rispetto a quello in un asilo nido.

L'assistenza all'infanzia è principalmente responsabilità dei comuni, ma poiché lo stato prescrive certi standard come i rapporti di personale minimi, contribuisce alle spese attraverso allocazioni mensili per ogni bambino assistito. Il resto è diviso tra distretti, comuni e genitori. In molti luoghi della Sassonia-Anhalt, i genitori devono pagare tra 120 e 200 euro al mese per un posto in asilo nido di 8 ore.

La frazione parlamentare della CDU cerca un approccio duale

L'iniziativa della frazione parlamentare della CDU della Sassonia-Anhalt si inserisce nelle trattative per il nuovo bilancio 2025/2026. Il presidente del governo Reiner Haseloff (CDU), i suoi vice Armin Willingmann (Istruzione, SPD) e Lydia Hüskens (Infrastruttura, FDP) e il ministro delle Finanze Michael Richter (CDU) stanno attualmente discutendo il bilancio con i rispettivi ministri.

Le richieste dei dipartimenti sono significativamente superiori ai fondi disponibili per i due anni. Lo stato aveva precedentemente pianificato un volume di circa 14 miliardi di euro all'anno. Con i progetti finanziati, i partner della coalizione possono nuovamente evidenziare le loro priorità prima delle elezioni statali del 2026. Dopo che il governo statale ha approvato la bozza, le frazioni parlamentari saranno coinvolte.

