- Il gruppo CDU chiede al ministro della sanità di intervenire

Il gruppo parlamentare della CDU ha invitato la Ministra della Salute Petra Grimm-Benne (SPD) a presentare prontamente un nuovo piano ospedaliero per l'Assia-Sassonia come parte della riorganizzazione del paesaggio clinico. "La situazione nel settore sanitario è grave", ha detto il capo del gruppo parlamentare Guido Heuer. Non si può semplicemente fare affidamento sui piani di riforma previsti a livello federale, l'Assia-Sassonia deve agire da sola. Grimm-Benne deve finalmente presentare un piano ospedaliero realistico per lo stato, ha detto Heuer. L'ultimo piano ospedaliero risale al 2019. "Deve agire".

Attualmente ci sono 44 ospedali con un totale di 53 sedi in Assia-Sassonia. Molte cliniche sono sotto pressione finanziaria, lamentandosi che i loro costi sono aumentati in modo significativo rispetto ai ricavi che ricevono dalle compagnie assicurative per il trattamento dei pazienti. Inoltre, il numero di casi è diminuito rispetto al periodo antecedente la pandemia di corona. Da mesi sono in corso discussioni su possibili riforme a livello federale e statale. Il piano ospedaliero serve come base per gli accordi di prestazione e qualità che i fornitori negoziano con le compagnie assicurative.

Concentrare i casi gravi

Lo scorso anno è stato presentato uno studio sulla futura configurazione del paesaggio ospedaliero in Assia-Sassonia commissionato dal governo statale. Gli esperti raccomandano di organizzare le cure di base vicino al luogo di residenza e di concentrare i casi gravi negli ospedali più grandi.

Grimm-Benne aveva ripetutamente fatto riferimento al fatto che molte cliniche già cooperavano e stavano procedendo verso le riforme. Tuttavia, ciò non è sufficiente per il gruppo parlamentare della CDU. In Turingia o nella Renania Settentrionale-Vestfalia, i governi statali stanno independently guidando la pianificazione ospedaliera, ha detto il portavoce della politica sociale Tobias Krull. Le strutture in Assia-Sassonia non possono rimanere come sono. Non si tratta di chiusure, ma di creare punti di riferimento, ha detto Krull.

Eliminare l'arretrato degli investimenti

I cristiano-democratici esigono che il Ministero della Salute porti subito al tavolo gli operatori delle cliniche e le compagnie assicurative. "Il lavoro deve ora iniziare". Per eliminare l'arretrato degli investimenti negli ospedali, il gruppo parlamentare della CDU richiede anche l'istituzione di un finanziamento forfettario di almeno 50 milioni di euro all'anno.

Il gruppo parlamentare della FDP ha recentemente richiesto un concetto completo per gli ospedali in Assia-Sassonia e ha criticato il Ministero della Salute. Il ministero di Petra Grimm-Benne (SPD) non presenta alcun progresso concreto, ha detto il portavoce della politica sanitaria Konstantin Pott. "Senza una pianificazione chiara e misure, minaccia il crollo incontrollato di alcuni luoghi ospedalieri".

Leggi anche: