Il grunt dotato di gambe possiede capacità tattili e olfattive.

Questo pesce marino noto come gurnard è piuttosto straordinario, con un'ampia gamma di caratteristiche distintive. Dotato di sei appendici che si sono evolute dalle sue pinne pettorali, è in grado di muoversi sul fondale oceanico come un granchio e persino di scavare utilizzando queste zampe. Incredibilmente, alcune specie possono utilizzare le zampe per rilevare leccornie nascoste nella sabbia, come le cozze. Addirittura, altri pesci seguono spesso il loro esempio, sperando di trovare un pasto anche loro. Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista "Current Biology" da due team di ricerca internazionali.

I gurnard appartengono alla famiglia Triglidae e consistono in oltre 100 specie, che prosperano in diversi oceani come il Mare del Nord. Essendo pesci bentonici, preferiscono i fondali molli.

Protuberanze sensoriali nelle zampe

Alcune specie di gurnard hanno zampe particolarmente talentuose. Ad esempio, le zampe del Prionotus carolinus sono straordinariamente sensibili al tatto e ai chimici. In test, questi pesci hanno scoperto con successo fonti di cibo sepolte, come capsule riempite con l'estratto di cozze o aminoacidi individuali.

Il P. carolinus, lungo 30-40 centimetri, autoctono dell'Atlantico occidentale, utilizza le sue zampe a forma di palette, dotate di protuberanze sensoriali note come papille, per fare ciò. Le papille consistono in recettori tattili e sensori gustativi che possono identificare diversi chimici.

Co-autore David Kingsley spiega, "Ciò che ci ha sorpreso delle zampe che tutti i gurnard possiedono è che li distinguono dalla maggior parte degli altri pesci. Ma ciò che ci ha veramente sorpresi è la grande diversità delle strutture sensoriali sulle loro zampe tra le diverse specie."

Le specie con zampe papillose, comprese quelle leggermente più piccole del Prionotus scitulus, sono presenti solo in determinate località, secondo il team guidato da Corey Allard dell'Università di Harvard, che lo attribuisce al fatto che queste specie sono relativamente nuove.

Modificazioni genetiche ed evoluzione

In uno studio successivo, un team guidato da Amy Herbert dell'Università di Stanford ha indagato la base genetica delle zampe papillose. Questo tratto è principalmente determinato dal fattore di trascrizione tbx3a, che gioca un ruolo nello sviluppo delle zampe, delle papille, del comportamento di scavo e di alcune strutture cerebrali.

Tbx3a è coinvolto anche nello sviluppo degli arti di vari vertebrati, compresi gli esseri umani. Kingsley aggiunge, "Anche se molte caratteristiche possono sembrare nuove, sono principalmente basate su geni e componenti che sono esistiti da tempo. Questo suggerisce come funziona l'evoluzione: modificando vecchie parti per creare qualcosa di nuovo."

Inoltre, i gurnard sono apprezzati come pesci da mangiare e portano un tratto unico sul tavolo: la capacità di emettere suoni gutturali attraverso la loro vescica natatoria, da cui il nome.

