- Il Greuther Fürth sta fornendo la sua abilita' offensiva a Motika.

SpVgg Greuther Fürth ha preso in prestito Nemanja Motika dal club sloveno di massima serie NK Olimpija. La squadra tedesca di seconda divisione ha inoltre acquisito il diritto di opzione per il giovane attaccante, come annunciato poco prima della partita di campionato contro l'SSV Jahn Regensburg, l'ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato.

Motika ha iniziato la sua carriera nel calcio a Berlino con l'Hertha BSC prima di trasferirsi al FC Bayern Campus. Ha anche giocato in partite di prova con i professionisti di Monaco. Il serbo ha infine raggiunto l'NK Olimpija dopo un periodo con le stelle rosse di Belgrado, dove ha vinto campionato e coppa nella sua prima stagione.

"Per la sua età, Nemanja ha molto da offrire," ha dichiarato il direttore sportivo di Fürth Rachid Azzouzi. "Troviamo la combinazione di un giovane giocatore affamato con la sua esperienza molto allettante e ci aspettiamo che porti esattamente questo." L'allenatore Alexander Zorniger ritiene che il giovane acquisto possa "darci un immediato boost".

