Il "Greenliner" di Etihad lascia intravedere un futuro più sostenibile per l'aviazione

I voli facevano parte di un programma chiamato "Greenliner", gestito da Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, come banco di prova per soluzioni di trasporto aereo sostenibili.

L'aviazione commerciale ha rappresentato poco più del 2% delle emissioni globali di CO2 nel 2021, il che suggerisce che potrebbe essere un contributo modesto al cambiamento climatico. Ma il numero non racconta l'intera storia, poiché il trasporto aereo influisce sul clima in modi più complessi delle sole emissioni di carbonio e si prevede che il suo impatto aumenterà in futuro, poiché sempre più persone vorranno volare.

Mentre le energie rinnovabili e i veicoli elettrici offrono percorsi chiari per la decarbonizzazione di settori come l'energia e il trasporto su strada, per l'industria dell'aviazione le cose sono meno semplici.

Di conseguenza, l'industria non è in grado di raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni entro il 2050 e conta sul fatto che due terzi di questa transizione provengano dal carburante per l'aviazione sostenibile (SAF). Questo carburante, ricavato da prodotti di scarto, può ridurre le emissioni in media dell'80%, ma attualmente rappresenta solo l'1% dell'utilizzo globale di carburante per aerei. Qualcosa deve cambiare, e in fretta.

Ecco perché il SAF è uno degli elementi chiave del programma "Greenliner". "È essenzialmente un invito all'azione", afferma Mariam AlQubaisi, responsabile della sostenibilità di Etihad. "L'idea è nata alla fine del 2019 per lanciare un messaggio all'industria: cerchiamo di fare tutto il possibile per decarbonizzare". Il programma si basa sul Boeing 787 Dreamliner, ma Etihad ha un'iniziativa simile, chiamata Sustainable50, dedicata all'Airbus A350. Sin dal suo lancio, Greenliner ha promosso l'adozione di SAF e ha affrontato problemi come i rifiuti di plastica e le rotte di volo inefficienti.

Il nome "Greenliner" è spesso usato per riferirsi a uno specifico aeromobile 787, che AlQubaisi definisce la "mascotte" del programma. Non sorprende che sia dipinto di verde, il che, secondo AlQubaisi, è un modo per prevenire le accuse di greenwashing.

"Qualsiasi progetto lanciato da una compagnia aerea sarà sempre esaminato sotto l'ombrello del greenwashing", spiega. "Dipingere l'aeromobile di verde è stato un modo per sfidare questo fenomeno e dire che è dedicato a uno scopo. Stiamo riconoscendo le nostre emissioni: Stiamo dicendo che sì, siamo uno dei principali responsabili delle emissioni, ma che stiamo facendo qualcosa al riguardo".

Una soluzione rapida

Etihad ha trasportato i delegati a Sharm El Sheik in Egitto, dove si è svolta la COP27, aggiungendo uno scalo al suo servizio regolare da Washington Dulles ad Abu Dhabi. Il volo è stato descritto come "a zero emissioni", perché alimentato interamente da SAF, ma in realtà gli aerei hanno utilizzato il tradizionale carburante per jet.

L'apparente assurdità mette in evidenza le difficoltà sia dell'infrastruttura SAF che della comunicazione delle iniziative verdi. L'aereo non aveva SAF a bordo perché le normative vigenti vietano ai voli commerciali di utilizzare più del 50% di SAF, poiché non tutti i motori sono certificati per concentrazioni più elevate. Inoltre, non tutti gli aeroporti hanno le infrastrutture per utilizzarlo e il carburante verde deve provenire da un impianto di produzione relativamente vicino all'aeroporto per evitare di annullare la riduzione delle emissioni in volo con quelle derivanti dal trasporto.

Etihad ha quindi acquistato una quantità di SAF sufficiente ad alimentare il volo e ha consegnato il carburante all'aeroporto internazionale di Los Angeles, che dispone delle infrastrutture e degli impianti necessari. Lì, il SAF è stato integrato nel sistema di rifornimento dell'aeroporto con il carburante tradizionale e utilizzato da tutti gli aerei che stavano facendo rifornimento quel giorno. Questo sistema si chiama "Book & Claim" ed è attualmente l'unico modo in cui un volo può dichiarare di utilizzare il 100% di SAF. Le emissioni vengono semplicemente compensate altrove, anziché su un volo specifico.

AlQubaisi la definisce una "soluzione rapida" fino a quando non cambieranno le normative, ma perché il SAF diventi più diffuso sono necessari ulteriori progressi. "Il prezzo del SAF è da quattro a cinque volte superiore a quello del carburante per jet convenzionale e la sua offerta è limitata. Solo due enti sono autorizzati a certificarlo, quindi finché non ne avremo di più e finché i governi non interverranno per incentivare la produzione, il SAF continuerà ad essere limitato", afferma.

Etihad ha utilizzato ampiamente il SAF in una serie di "EcoFlight", che impiegano la flotta 787 e A350 del vettore per valutare nuove iniziative di sostenibilità. Questi sono culminati nel volo più ecologico della compagnia aerea, un servizio da Londra Heathrow ad Abu Dhabi il 23 ottobre 2021. Secondo Etihad, il volo ha ottenuto una riduzione complessiva delle emissioni del 72% utilizzando il 38% di SAF (tramite "Book & Claim") e ha adottato una serie di altre misure, come la riduzione dell'80% della plastica monouso e la consegna dei bagagli tramite trattori elettrici.

È stato anche il primo volo commerciale a testare un nuovo modo di combattere le emissioni, utilizzando la navigazione e l'intelligenza artificiale per evitare la formazione di scie. Si tratta di scie di vapore che si formano quando i cristalli di ghiaccio si aggregano intorno ai gas di scarico emessi dai motori degli aerei, dando origine a nuvole temporanee che intrappolano il calore, contribuendo in modo significativo all'effetto di riscaldamento dei viaggi aerei. Ma modificare la rotta o l'altitudine dell'aereo può essere di grande aiuto. "Il riscaldamento che si evita semplicemente aggiungendo un po' di tempo in più al viaggio è fino al 60%, se non di più", dice AlQubaisi. "L'aspetto positivo è che questo avviene tramite algoritmi specifici che rendono il sistema più intelligente man mano che lo usiamo".

Un futuro più verde?

Gli "EcoFlight" di Etihad hanno sperimentato una serie di tecnologie e tecniche volte a ridurre le emissioni, come la salita ottimizzata e la discesa continua, l'avvio del motore all'ultimo minuto, le procedure di rullaggio con un solo motore e il lavaggio del motore con una speciale schiuma che migliora l'efficienza riducendo l'accumulo di depositi.

Molte di queste tecniche sono state introdotte nelle operazioni quotidiane e, come riconoscimento di questi sforzi, Etihad è stata nominata "Compagnia aerea ambientale dell'anno 2022" in occasione dei premi annuali Airline Ratings. Secondo Geoffrey Thomas, caporedattore di Airline Ratings, Etihad ha dimostrato "una chiara leadership nella spinta al volo sostenibile".

C'è ancora molto da fare, dice AlQubaisi: "Questo è un settore che ha avuto libero sfogo sull'inquinamento per molti anni ed è ora che ci assumiamo la responsabilità di decarbonizzare".

La chiave per ottenere un'aviazione più ecologica è che tutti si impegnino in tal senso, aggiunge: "Speriamo di sentire che altre compagnie aeree si uniranno al programma Greeliner, perché non importa chi lo fa per primo, ma chi lo fa meglio".

"Possiamo fare meglio insieme, perché la sostenibilità non è un'area di competizione, ma di collaborazione".

