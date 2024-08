Il grande vuoto dopo la gara di punta

I Giochi Olimpici di Parigi sono finiti, ma per molti atleti il momento difficile inizia ora. Da quando Michael Phelps ha portato alla ribalta il problema della depressione post-Olimpica, anche gli sportivi tedeschi parlano delle loro esperienze.

La fiamma olimpica è stata spenta. Giorni emotivi pieni di alti e bassi sono alle spalle degli atleti. Alcuni hanno lavorato per anni per raggiungere questo picco sportivo, ma cosa viene dopo?

Tornare alla vita quotidiana dopo i favolosi Giochi di Parigi è un compito difficile. Molti atleti sperimentano un grande vuoto. Anni fa, il recordman olimpico Michael Phelps ha portato alla ribalta il tema della depressione post-Olimpica. Il 23 volte campione olimpico degli Stati Uniti cadeva sempre in profonde depressioni dopo i quattro trionfi.

Il modello dell'iceberg

Più persone parlano del loro dolore, ma la figura oscura è alta. "È il famoso modello dell'iceberg. Vedi poche persone che ne parlano, ma la parte più grande non è visibile", ha detto la psicologa Marion Sulprizio. "L'argomento della depressione post-Olimpica è un tabù per molti atleti. Ma è così per molte malattie mentali. La paura di essere stigmatizzati è grande".

Ricercatori australiani hanno riferito tre anni fa che le depressioni post-Olimpiche non sono rare. In interviste strutturate, gli atleti hanno spiegato che spesso si sentivano depressi e soli nei primi tempi dopo le Olimpiadi. Hanno mancato la squadra e improvvisamente hanno affrontato molto tempo libero e non pianificato.

Il "piccolo calo post-Olimpico" di Britta Steffen

"I conosco molti atleti che sono caduti in un buco dopo i Giochi Olimpici", ha detto Britta Steffen, campionessa olimpica doppio del 2008. "Ho avuto la fortuna di cercare il supporto di Dr. Friedrike Janofske come mental trainer fin dall'inizio. Abbiamo sempre lavorato su nuovi obiettivi, su un nuovo focus. Ho sempre guardato con impazienza al tempo dopo le Olimpiadi perché allora avevo più tempo per i miei studi. È stato così nel 2008 dopo Beijing e nel 2012 dopo Londra".

Ma Steffen ha anche vissuto ore difficili. "Ho sperimentato io stessa una piccola depressione dopo i Giochi Olimpici del 2004 ad Atene. Erano i miei secondi Giochi Olimpici e sono andati completamente storti", ricorda la 40enne. Infortunata, non è riuscita a raggiungere le prestazioni che si era prefissata. "Dopo il mio ritorno, ho dubitato e mi sono chiesta: vuoi farlo di nuovo per la terza volta e nuotare dietro? Era perhaps un piccolo calo post-Olimpico". Ha continuato - e ha celebrato vittorie olimpiche, titoli mondiali, record del mondo.

Veterano olimpico: i debuttanti sono più a rischio

Le descrizioni oppressive della stella americana Phelps mostrano che anche i più riusciti possono essere colpiti. Secondo il veterano olimpico Ulli Knapp, allenatore di Malaika Mihambo, i debuttanti sono più a rischio. "Gli atleti che partecipano per la prima volta ai Giochi Olimpici spesso cadono in un buco rapidamente, a differenza di quelli che hanno già fatto questa esperienza. I debuttanti sono spesso sopraffatti dall'enorme evento delle Olimpiadi", ha detto Knapp.

Knapp ha vissuto otto Olimpiadi consecutive e anche molto clamore. "Quando incontri Steffi Graf o Dirk Nowitzki alla cerimonia di apertura, sono esperienze speciali. Tu stesso senti molto la radiosità di questi atleti straordinari", ha sottolineato Knapp. "Poche settimane dopo, torna la vita quotidiana normale - è un'esperienza che non è sempre facile da elaborare. Sono impressioni con cui devi imparare a convivere".

Imparare a gestire la pressione

Il modo in cui si prosegue con la stagione può anche avere un impatto. Malaika Mihambo, che ha vinto l'argento a Parigi dopo l'oro olimpico a Tokyo, vuole concludere la stagione in corso come previsto - dopo aver superato le difficoltà legate al coronavirus. Dopo i Giochi del 2021, avrebbe dovuto prendere una vacanza prima. "La stagione di Tokyo è stata molto dura per me. Ho dovuto lottare con me stessa e imparare a gestire la pressione esterna. Dopo sono stata completamente esausta. In retrospettiva, sarebbe stato meglio dire arrivederci in quel momento e rivedersi l'anno prossimo", ha riferito Mihambo. "Ma sono esperienze che raccogli. Ho avuto bisogno di un po' più di tempo per uscire dalla mia depressione post-Olimpica".

Phelps, il volto del documentario "The Weight of Gold", si impegna per rimuovere lo stigma delle malattie mentali. Stima che quattro atleti su cinque sperimentano qualche forma di depressione post-Olimpica. "Condividere le mie esperienze mi ha dato l'opportunità di raggiungere gli altri e salvare vite. Quei momenti e quelle emozioni sono 'lune luce anni' migliori della vittoria di un oro olimpico", ha detto una volta. Il suo punto più basso è arrivato dopo le Olimpiadi del 2012 a Londra, quando si è ritirato per la prima volta. "C'è stato un momento della mia vita in cui non volevo essere vivo", ha detto.

"La psicologia e la psicologia sportiva hanno molte offerte e fanno lavoro preventivo. Per gli atleti, è importante preparare la mentalità per ciò che viene", ha detto Sulprizio. "Le offerte ci sono. L'uso non è ancora ottimale, c'è spazio per miglioramenti". In generale, le persone nello sport sono colpite dalle malattie mentali come la popolazione generale: circa uno su cinque.

La judoka Anna-Maria Wagner è riuscita a tornare sul tatami con l'aiuto professionale della psicologia sportiva. È stato difficile per lei dopo i Giochi di Tokyo, da cui è tornata due volte campionessa del bronzo. "Poi è stato bello per due settimane, ho fatto questo e quello. C'erano onori - e poi nulla", ha descritto ripetutamente. Dopo la sua prestazione senza medaglie a Parigi, ha detto che "definitivamente non indosserò di nuovo un judogi quest'anno", piangendo. Ma i momenti come portabandiera rimarranno sicuramente nella sua memoria positiva per sempre.

