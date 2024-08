Il grande sogno dell' oro del basket tragicamente distrutto

Dopo un inizio elettrizzante nella semifinale olimpica contro la Francia, la squadra tedesca vacilla mentre gli avversari aumentano la pressione. La Germania lotta fino alla fine, ma alla fine il sogno dell'oro svanisce. Tuttavia, la prima medaglia è ancora possibile.

Il sogno della finale è infranto, la prima occasione di medaglia persa: La squadra di basket tedesca ha mancato il penultimo passo verso il grande colpo olimpico nella rivincita con la Francia e la giovane promessa Victor Wembanyama. Sei giorni dopo la loro vittoria dominante nella fase a gironi, i campioni del mondo guidati dal capitano Dennis Schröder hanno perso la semifinale combattuta contro la squadra di casa con il punteggio di 69:73 (33:33). La speranza di una vittoria olimpica è svanita nella Bercy Arena nonostante una forte rimonta negli ultimi minuti, ma c'è ancora una possibilità di bronzo sabato (11:00).

Davanti alla leggenda del basket Dirk Nowitzki, la squadra tedesca sembrava essere impressionata dall'atmosfera elettrizzante a Parigi, ma Schröder, il miglior marcatore della squadra DBB (18 punti), non è riuscito a evitare la sconfitta amara. Guidati dal miglior marcatore Guerschon Yabusele (17), i francesi hanno ottenuto la rivincita per la loro sconfitta nella fase a gironi di fronte al pubblico di casa entusiasta.

Mentre i francesi, medaglia d'argento olimpica nel 2021, sono garantiti per una medaglia prima della finale contro gli Stati Uniti o la Serbia sabato (21:30), Schröder e i suoi compagni di squadra dovranno accontentarsi della partita per il bronzo. Tuttavia, una terza medaglia di fila in un torneo importante e un degno finale dell'era di successo dell'allenatore Gordon Herbert sono a portata di mano.

Il momentum svanisce rapidamente

Per l'allenatore canadese Herbert, la partita per il bronzo sarà l'ultima alla guida della nazionale. Dopo aver vinto il bronzo ai Campionati Europei del 2022 e l'oro al Mondiale del 2023, si unirà ai campioni tedeschi Bayern Monaco all'inizio della nuova stagione. "Darò tutto", ha detto Schröder di recente, "per realizzare il suo sogno".

Schröder e Franz Wagner hanno dato alla squadra tedesca un inizio da sogno, con un vantaggio di 10 punti dopo soli tre minuti. Tuttavia, il momentum iniziale è svanito rapidamente. "Non dobbiamo sottovalutarli", aveva avvertito Johannes Thiemann dopo la vittoria chiara nella fase a gironi (85:71). E all'inizio, Daniel Theis ha tenuto a bada la superstar francese Wembanyama, ma la squadra tedesca ha commesso sempre più errori.

Quando Wembanyama ha prima bloccato e poi segnato il pareggio (33:33), il pubblico è impazzito. Alla fine, ha chiuso con 11 punti. La squadra DBB ha segnato solo 8 punti in un secondo quarto disastroso. Dopo la ripresa, la squadra tedesca è passata in vantaggio per la prima volta contro la squadra francese sempre più sicura di sé.

Schröder ha dovuto guardare mentre Wembanyama e i suoi compagni di squadra accendevano ulteriormente il pubblico con azioni offensive emozionanti e blocchi spettacolari. Nella fase finale

