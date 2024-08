Il grande rivenditore Stop & Shop si allineerà con altri negozi di primo piano e cesserà di vendere prodotti del tabacco.

La catena di supermercati, che opera circa 360 negozi principalmente nella parte nordorientale degli Stati Uniti, ha annunciato che smetterà di vendere sigarette e prodotti del tabacco a partire dal 31 agosto. Questa mossa fa parte del loro 'impegno per il benessere della comunità', secondo il presidente Gordon Reid di Stop & Shop.

Reid ha dichiarato in una dichiarazione: 'In qualità di rivenditori, il nostro ruolo va oltre gli scaffali e siamo determinati a prendere azioni decise per aiutare il nostro personale, i nostri clienti e le nostre comunità a raggiungere migliori risultati in termini di salute'.

Gli attivisti per la salute hanno sostenuto per anni che i rivenditori dovrebbero eliminare la vendita di tabacco e alcune aree hanno già implementato divieti di vendita di tabacco nelle farmacie. Di conseguenza, l'American Cancer Society ha elogiato l'iniziativa di Stop & Shop, dichiarando: 'Questo è un passo positivo per ridurre la presa di Big Tobacco sui bambini e comprendiamo che possono essere fatti ulteriori passi per ridurre l'impatto del tabacco nelle nostre comunità'.

La CEO dell'American Cancer Society e dell'American Cancer Society Cancer Action Network, Karen Knudsen, ha espresso: 'Applaudiamo Stop & Shop per questa mossa e incoraggiamo i legislatori statali a prioritizzare il finanziamento dei programmi di controllo del tabacco per supportare coloro che vogliono smettere con le risorse necessarie'.

In precedenza, Walmart ha smesso di vendere sigarette in alcuni negozi degli Stati Uniti nel 2022, mentre CVS ha smesso di vendere tabacco nel 2014, ritenendo che fosse incompatibile con il loro ruolo di fornitori di assistenza sanitaria. Target ha seguito questo esempio nel 1996.

Tuttavia, alcuni grandi rivenditori continuano a vendere prodotti del tabacco, come Publix, Albertson’s, Kroger e Costco in alcune sedi.

Ahold Delhaize, proprietari olandesi di Stop & Shop, hanno recentemente chiuso 32 negozi di generi alimentari sottoperforming.

Leggi anche: