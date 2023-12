Il grande maestro di scacchi Hans Niemann "non si tirerà indietro" di fronte alle accuse di imbroglio

Martedì scorso, un'indagine della popolare piattaforma online Chess.com ha affermato che Niemann ha "probabilmente barato" in più di 100 partite online, una settimana dopo che il campione del mondo Magnus Carlsen aveva esplicitamente accusato l'americano di aver imbrogliato nelle partite sopra la scacchiera.

Il diciannovenne Niemann ha ammesso di aver barato solo due volte nella sua carriera scacchistica, all'età di 12 e 16 anni, e mercoledì ha detto che i suoi "scacchi parlano da soli" dopo aver sconfitto Christopher Yoo nel primo turno del campionato statunitense a St. Louis.

"Questa partita è un messaggio per tutti", ha detto Niemann dopo la sua vittoria. Tutto è iniziato con me che dicevo che gli scacchi parlano da soli e penso che questa partita abbia parlato da sola e abbia mostrato il giocatore di scacchi che sono".

"Ha anche dimostrato che non mi tirerò indietro e che giocherò i miei scacchi migliori qui, indipendentemente dalla pressione a cui sono sottoposto".

Dopo aver dato una sola risposta, Niemann ha concluso la sua intervista post-partita dicendo: "È stata una partita così bella che non ho nemmeno bisogno di descriverla".

Il prossimo avversario sarà Jeffery Xiong nel secondo turno del campionato statunitense, che durerà fino al 20 ottobre.

Secondo il rapporto di Chess.com, Niemann ha confessato privatamente di aver imbrogliato al responsabile del sito web nel 2020, il che lo ha portato a essere temporaneamente bandito dalla piattaforma.

Secondo il rapporto, Chess.com ha chiuso l'account di Niemann a settembre, viste le sue precedenti ammissioni di imbrogli, i sospetti sul suo recente modo di giocare e le preoccupazioni per l'aumento vertiginoso e incoerente del suo rango.

"Pur non dubitando che Hans sia un giocatore di talento, notiamo che i suoi risultati sono statisticamente straordinari", si legge nel rapporto.

La CNN ha già contattato Niemann in merito alle accuse contenute nel rapporto.

Carlsen ha lanciato per la prima volta accuse esplicite di imbrogli da parte di Niemann dopo due incidenti tra i due: il primo quando Carlsen si è ritirato dalla Sinquefield Cup del mese scorso dopo una sconfitta contro Niemann, e il secondo quando ha abbandonato la partita alla Julius Baer Generation Cup dopo aver fatto una sola mossa.

Il norvegese ha detto di ritenere che il suo rivale "abbia imbrogliato di più - e più di recente - di quanto abbia ammesso pubblicamente" e che "i suoi progressi sulla scacchiera sono stati insoliti".

"Per tutta la durata della nostra partita alla Sinquefield Cup ho avuto l'impressione che non fosse teso o che non si concentrasse pienamente sul gioco nelle posizioni critiche, mentre mi superava come nero in un modo che credo sia possibile solo a pochi giocatori", ha aggiunto Carlsen.

La FIDE, l'organo di governo mondiale dello sport, ha dichiarato che avvierà un'indagine in seguito alle affermazioni di Carlsen.

Fonte: edition.cnn.com