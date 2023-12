Il grande maestro adolescente ha "probabilmente imbrogliato" in decine di partite, sostiene il sito web di riferimento per gli scacchi

Ilrapporto di 72 pagine di Chess.com è stato pubblicato martedì, un mese dopo le polemiche scoppiate durante un torneo di alto livello quando il campione del mondo di scacchi ha accusato il 19enne americano di aver barato.

Secondo il rapporto, citato per la prima volta dal Wall Street Journal, Niemann ha confessato privatamente di aver imbrogliato al responsabile del sito web nel 2020, il che lo ha portato a essere temporaneamente bandito dalla piattaforma.

Secondo il rapporto, Chess.com ha chiuso l'account di Niemann a settembre, viste le sue precedenti ammissioni di imbrogli, i sospetti sul suo recente modo di giocare e le preoccupazioni per l'aumento vertiginoso e incoerente del suo rango.

"Pur non dubitando che Hans sia un giocatore di talento, notiamo che i suoi risultati sono statisticamente straordinari", si legge nel rapporto.

Niemann ha già ammesso pubblicamente di aver barato in partite online all'età di 12 e 16 anni, ma l'indagine sostiene che abbia barato più di recente.

Niemann non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Chess.com ha milioni di utenti e ospita più di 10 milioni di partite di scacchi al giorno, secondo i suoi proprietari. Per rilevare i sospetti di imbroglio, il sito utilizza un software che segnala le mosse sospette confrontando le mosse di un giocatore con quelle suggerite da un motore scacchistico. Secondo il rapporto, meno dello 0,14% dei giocatori bara sul sito.

Accuse a Carlsen

La controversia è iniziata il mese scorso, quando il campione mondiale di scacchi Magnus Carlsen ha accusato Niemann di aver barato alla Sinquefield Cup da 350.000 dollari a St. Louis, nel Missouri.

"Credo che Niemann abbia imbrogliato più di quanto abbia ammesso pubblicamente", ha dichiarato il 31enne norvegese in una dichiarazione postata su Twitter.

"I suoi progressi sulla scacchiera sono stati insoliti e durante la nostra partita alla Sinquefield Cup ho avuto l'impressione che non fosse teso o che non si concentrasse pienamente sul gioco nelle posizioni critiche, mentre mi superava come nero in un modo che credo sia possibile solo a pochi giocatori. Questa partita ha contribuito a cambiare la mia prospettiva".

Carlsen si è ritirato dal torneo dopo la sconfitta con Niemann. L'organo di governo mondiale degli scacchi, la FIDE, ha annunciato la scorsa settimana che sta indagando sulle accuse di Carlsen.

Gli scacchi sulla scacchiera si giocano faccia a faccia, piuttosto che online. Carlsen non ha fornito dettagli su come Niemann possa aver barato.

In un'intervista rilasciata al St. Louis Chess Club il mese scorso, Niemann ha dichiarato di non aver mai barato nelle partite su scacchiera.

"Ho barato in partite casuali su Chess.com. Sono stato affrontato. Ho confessato. E questo è il più grande errore della mia vita", ha detto. "E mi vergogno completamente. Lo dico al mondo perché non voglio travisamenti e non voglio che si diffondano voci. Non ho mai barato in un gioco da tavolo. E a parte quando avevo 12 anni, non ho mai barato in un torneo a premi".

Secondo il rapporto di Chess.com, l'imbroglio in una partita su scacchiera potrebbe comportare "vari metodi come: segnali con la mano da parte di un allenatore vicino o accesso a un telefono in bagno, un dispositivo nascosto in una scarpa, o un filo o un cicalino attaccato al corpo".

Il rapporto dice che Chess.com non ha mai indagato sugli imbrogli nei giochi da tavolo, ma ritiene che le prestazioni di Niemann in alcune partite dal vivo "meritino ulteriori indagini sulla base dei dati".

"A nostro avviso, non ci sono prove dirette che dimostrino che Hans abbia barato nella partita del 4 settembre 2022 con Magnus, o che abbia barato in altre partite OTB in passato", si legge nel rapporto.

Fonte: edition.cnn.com