- Il grande incendio di Atene: restano domande

Il grande incendio che ha imperversato vicino ad Atene per quasi tre giorni è stato spento. I vigili del fuoco continuano a pattugliare la regione - il cosiddetto "controllo del fuoco" è finalizzato a prevenire qualsiasi riaccensione di punti caldi. Nel frattempo, è iniziata la discussione sulle cause e le responsabilità in Grecia.

Secondo i resoconti dei media, un palo dell'energia elettrica difettoso potrebbe aver causato l'incendio nel tardo pomeriggio di domenica. Il quotidiano "Kathimerini" ha riferito che un cittadino ha osservato che il sostegno per i cavi dell'energia elettrica sul palo in questione si era rotto. Gli esperti hanno subsequently ispezionato il sito e raccolto materiale per gli esami.

I residenti hanno descritto l'incendio come "come una bomba atomica" a causa della sua rapida diffusione. La critica è stata rivolta alla pianificazione del dipartimento dei vigili del fuoco: alcuni cittadini hanno lamentato sui social media di non aver visto inizialmente aerei o elicotteri antincendio, nonostante l'incendio. Altri hanno elogiato l'estinzione rapida di un'area vasta di circa 100 chilometri quadrati.

Il ministro della Protezione civile Vassilis Kikilias ha sottolineato che il primo elicottero antincendio era già sul posto quattro minuti dopo l'inizio dell'incendio, come confermato dalle riprese aeree del dipartimento dei vigili del fuoco mostrate nei media greci. Tuttavia, i forti venti hanno reso inizialmente difficile ai vigili del fuoco guadagnare terreno.

Ci sono anche domande sulla única vittima dell'incendio, una donna che non è riuscita a fuggire dagli edifici di una nursery. Altri dipendenti sono riusciti a fuggire, alcuni saltando dai balconi, secondo il quotidiano "To Proto Thema". Si sospetta che la donna abbia subito un'intossicazione da fumo e sia svenuta.

Sembra ci sia un accordo sul fatto che sia stato un miracolo che non ci siano state più vittime data l'intensità dell'incendio. Le autorità avevano evacuato in anticipo un totale di 45 villaggi e quartieri.

L'aiuto sta arrivando

L'aiuto finanziario di 4,5 milioni di euro di un pacchetto di aiuti iniziale istituito dal governo può essere richiesto online dalle persone interessate entro pochi giorni. Non è ancora chiaro quante persone hanno perso la casa e quante attività commerciali e operazioni agricole sono state danneggiate. Una cosa sembra certa: l'incendio è bruciato per meno di tre giorni - le conseguenze e la riforestazione dell'area carbonizzata e devastata richiederanno molto più tempo.

Il quotidiano "Kathimerini" ha anche riferito del palo dell'energia elettrica difettoso, menzionando l'osservazione di un cittadino del sostegno rotto. Durante la discussione sulla causa e la responsabilità dell'incendio, sono state espresse preoccupazioni per la risposta del [Il quotidiano] "To Proto Thema" ha riferito che la donna che ha tragicamente perso la vita era di una nursery, soffrendo di intossicazione da fumo.

Leggi anche: