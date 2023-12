Il grande del baseball Alex Rodriguez riflette sull'abuso di steroidi e sul suo passato con J-Lo

In un'intervista a "Who's Talking to Chris Wallace?" di CNN e HBO Max, Rodriguez ha detto che lo scandalo dei farmaci per migliorare le prestazioni che ha rovinato la sua eredità è stato "il momento più imbarazzante della mia carriera".

"La cosa più difficile che abbia mai dovuto fare in vita mia è stata affrontare le mie figlie Natasha ed Ella e dire loro che questo è l'errore che ha fatto papà", ha detto al conduttore Chris Wallace.

Rodriguez ha detto che, a causa della rigida cultura del baseball professionistico, gli è stato negato un lieto fine alla sua altrimenti leggendaria carriera di baseball.

"Ho capito il mio errore e me ne sono assunto la piena responsabilità", ha aggiunto.

Cambiamenti nel baseball professionistico

Il 14 volte All-Star della Major League Baseball si è detto "ottimista" sul futuro del baseball, nonostante i segnali di allarme che indicano che gli spettatori sono meno motivati a guardare le partite.

Rodriguez, che proprio la settimana scorsa è stato superato da Albert Pujols nella classifica dei fuoricampo della MLB, ha dichiarato che se fosse il commissario della MLB "aprirebbe le porte" e darebbe ai fan più accesso al passatempo americano.

"Dobbiamo essere proattivi, cioè metterei delle telecamere sui ragazzi", ha detto a Wallace. "I giocatori che vanno in macchina al parco, voglio vederli a casa".

Rodriguez vuole che la copertura si espanda in modo che i tifosi possano vedere i club, le gabbie di battuta e i bullpen.

Il vincitore delle World Series ha anche chiesto che la Major League Baseball pianti la sua bandiera nel giorno dell'Indipendenza americana, proprio come fa la National Football League con il Giorno del Ringraziamento.

"Se si guarda al 4 luglio, è un giorno di grande apertura. Non c'è il calcio, non c'è la pallacanestro, non c'è il calcio", ha detto, sottolineando che la MLB dovrebbe rendere il 4 luglio "tutto incentrato sul baseball".

"Ad ogni partita, metteremo un microfono a questi ragazzi e faremo delle interviste, mentre tutti saranno a casa a guardare il baseball durante un barbecue con le loro famiglie".

Il passaggio di A-Rod agli affari

Un altro cambiamento che Rodriguez voleva apportare al baseball era l'aumento dell'educazione finanziaria per i giocatori, come insegnare loro i mercati dei capitali, gli investimenti e l'importanza di far quadrare il libretto degli assegni.

"Ho letto qualcosa in cui si diceva che oltre il 50% degli atleti andava in bancarotta dopo aver giocato", ha detto Rodriguez. "È una tragedia".

Nella sua carriera post-gioco, Rodriguez si è dedicato agli affari. Ha detto a Wallace che la sua società di investimenti, la A-Rod Corp, è una "mini-Berkshire Hathaway" - riferendosi al conglomerato multinazionale di proprietà del miliardario Warren Buffett, che Rodriguez considera un mentore.

La A-Rod Corp è una società di investimenti che ospita le sue vaste proprietà immobiliari, oltre a investimenti in private equity e venture capital.

"Se dovessi dare un valore alla nostra impresa, probabilmente sarebbe tra 1 e 2 miliardi", ha detto Rodriguez a Chris Wallace.

La sua relazione con Jennifer Lopez

L'ex interbase ha anche parlato della sua rottura con l'icona pop Jennifer Lopez. La Lopez ha sposato l'attore Ben Affleck nel luglio del 2022, dopo che lei e Rodriguez avevano concluso la loro relazione pluriennale l'anno precedente.

"Con Jennifer, guarda, è stata una bella esperienza. E auguro a lei e ai bambini, che sono intelligenti, belli e meravigliosi, il meglio", ha detto Rodriguez.

Ha detto a Chris Wallace della CNN che, nonostante le sue molteplici relazioni di alto profilo, ora sente che le sue precedenti relazioni e l'impatto della sua sospensione dalla MLB nel 2014 lo hanno reso "materiale da marito" in futuro.

"Penso che sarò un partner o un marito e un padre meraviglioso dopo la sospensione, grazie alle lezioni apprese dai miei più grandi errori".

Lori Crim della CNN ha contribuito a questa storia.

Fonte: edition.cnn.com