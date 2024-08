- Il Gran Maestro scende alla "scena del crimine" di Münster

La donna con una sigaretta in mano e una voce profonda distintiva dice "Arrivederci": Mechthild Großmann, pubblico ministero dello stato nel "Tatort" di Münster su ARD da oltre 22 anni, si ritirerà nel 2025, come annunciato dalla Westdeutscher Rundfunk.

Come capo dell'Ispettore Capo Thiel e del patologo forense Professor Boerne, l'attrice apparirà ancora in tre nuovi episodi prima di affrontare nuove sfide, come cita Großmann la stazione. Nella serie di successo ARD, interpreta il ruolo del pubblico ministero Wilhelmine Klemm.

"Quando l'ultimo 'Tatort' di Münster con me verrà trasmesso alla fine del 2025, avrò 77 anni e non ho intenzione di smettere di lavorare. Continuerò a recitare a teatro e a fare letture, preferibilmente con la musica - e se la WDR cercasse mai qualcuno per interpretare un assassino villain, ci sarei subito", ha dichiarato Großmann in una dichiarazione della WDR.

