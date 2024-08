Il governo svizzero ha speso 4 miliardi di franchi in pensioni

Il governo svizzero ha ammesso un errore nel calcolo delle spese per le pensioni, pari a quasi quattro miliardi di franchi svizzeri (4,2 miliardi di euro).

Nel 2033, le spese per il sistema pensionistico svizzero sono attese essere circa quattro miliardi di franchi svizzeri inferiori rispetto a quanto precedentemente calcolato, secondo l'Ufficio federale dell'assicurazione sociale, che ha annunciato la notizia martedì. Tale differenza rappresenta circa il sei percento.

I partiti di sinistra e i sindacati hanno reagito all'errore di calcolo con dure critiche. Il Sindacato svizzero (SGB), la maggiore organizzazione sindacale del paese, ha dichiarato che questo mette in discussione il risultato molto stretto di un referendum sull'aumento dell'età pensionabile per le donne. "Il governo federale ha influenzato in modo significativo la politica delle pensioni con i suoi scenari negativi e ha esercitato una forte pressione per i tagli", ha aggiunto.

Nel 2022, la popolazione svizzera ha votato a stretta maggioranza a favore dell'aumento dell'età pensionabile per le donne di un anno, a 65 anni. Dopo la rivelazione dell'errore di calcolo, il Partito Verde ha annunciato sulla piattaforma online X che avrebbe considerato la possibilità di contestare il referendum, approvato con una stretta maggioranza del 50,5 percento. I Socialdemocratici hanno espresso shock e hanno richiesto un nuovo referendum.

Nel frattempo, il governo svizzero ha annunciato un'indagine sull'incidente.

