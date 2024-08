Il governo sudanese accetta di riaprire il valico di frontiera per gli aiuti umanitari

Il Consiglio Sovrano del Sudan ha annunciato che aprirà il valico di Adre, sul confine con il Ciad, per un periodo di tre mesi. Era stato chiuso a febbraio dalle Forze Armate Sudanesi (FAS), che avevano sostenuto che il valico fosse utilizzato per il traffico di armi.

La riapertura di questo valico vitale segue le crescenti richieste di maggiori aiuti umanitari nella regione del Darfur del Sudan, mentre la guerra civile tra le FAS e le forze paramilitari di Rapid Support (RSF) continua a devastare il paese. Il Sudan è a un "punto di rottura", come ha detto questa settimana un'agenzia delle Nazioni Unite.

In una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 6 agosto, gli Stati Uniti hanno accusato le FAS di "limitare l'accesso degli operatori umanitari ai rifornimenti attraverso il cruciale valico di Adre". In modo simile, il Regno Unito ha detto che le forze armate stavano "ostacolando la consegna degli aiuti nel Darfur, compreso lo shutdown del valico di Adre, la rotta più diretta per consegnare l'assistenza su larga scala".

Questo mentre "le condizioni di carestia sono diffuse" in alcune parti dello stato di Nord Darfur, compreso il campo di Zamzam - vicino alla capitale El Fasher e casa di circa mezzo milione di persone sfollate dalla guerra civile - secondo un rapporto di luglio della Classificazione Integrata della Sicurezza Alimentare (IPC).

Secondo l'Ufficio per la Coordinamento degli Affari Umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), 26 milioni di persone hanno bisogno di assistenza nel Sudan, più della metà della popolazione.

Più di 10 milioni di persone hanno lasciato le loro case dal'inizio della guerra civile ad aprile 2023 e più della metà della popolazione affronta la fame acuta, ha dettagliato l'OCHA delle Nazioni Unite.

Martedì, UNICEF, l'agenzia per l'infanzia delle Nazioni Unite, ha detto che la crisi umanitaria del Sudan era "la più grande del mondo" per i bambini, in termini di numeri.

"Tens of thousands" of Sudanese children are at risk of death if action is not urgently taken, UNICEF spokesperson James Elder warned at a press briefing. "Thousands of children have been killed or injured in Sudan’s war. Sexual violence and recruitment are increasing. And the situation is even worse where an ongoing humanitarian presence remains denied," Elder said.

This is a developing story and will be updated.

La decisione di riaprire il valico di Adre da parte del Consiglio Sovrano del Sudan potrebbe notevolmente aiutare gli sforzi umanitari in Africa, specificamente nella regione del Darfur del Sudan. Come menzionato nella riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la chiusura di questo valico ha ostacolato la consegna di rifornimenti vitali a una popolazione di oltre 26 milioni

Leggi anche: