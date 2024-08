- Il governo subisce una significativa riduzione della forza lavoro a causa del pensionamento dei dipendenti.

Entro il prossimo futuro, quasi un terzo dei dipendenti dell'amministrazione di Berlino è previsto in pensione per età, con circa 40.079 individui, pari al 31,9% della forza lavoro permanente, attesi in uscita entro il 2033. Questa previsione proviene da un rapporto statistico della Amministrazione Finanziaria alla Camera dei Rappresentanti riguardo al personale, reso noto per primo dal "Tagesspiegel".

Il numero di individui direttamente impiegati dallo stato è aumentato di 1.470 (1,1%) in un anno, raggiungendo un totale di 133.574 (al gennaio 2024). I posti a tempo pieno sono cresciuti di 717 (0,6%) fino a raggiungere 123.235. Il termine "servizio statale diretto" comprende gli organi amministrativi centrali a livello statale, che contano 107.378 dipendenti, e gli organi amministrativi distrettuali, che contano 26.166 dipendenti. Inoltre, ci sono 30 dipendenti non compresi in queste statistiche.

L'età media dei dipendenti è diminuita per il 10° anno consecutivo, stabilizzandosi a 46,5 anni (al gennaio 2024). La percentuale di dipendenti a tempo parziale è aumentata, passando dal 25,7 al 26,9% in un anno. La percentuale di donne nella forza lavoro è diminuita di 0,1 punti percentuali, attestandosi al 58,2%. Il 42,8% della forza lavoro totale è composto da funzionari pubblici, mentre il restante 57,2% è composto da semplici dipendenti. Il 3,1% della forza lavoro totale ha una nazionalità non tedesca.

Come in molti altri settori, il servizio pubblico di Berlino sta lottando contro la carenza di lavoratori qualificati. Il governo della città sta affrontando questo problema con il programma di sviluppo del personale 2030, implementato lo scorso anno. Questa iniziativa riunisce numerosi concetti e progetti, tra cui l'utilizzo della digitalizzazione e dell'IA per migliorare i processi e i servizi amministrativi. Il senatore delle Finanze Stefan Evers (CDU) ha precedentemente sottolineato che l'amministrazione di Berlino dovrà funzionare in modo più efficiente con meno dipendenti in futuro.

I pensionamenti previsti dall'amministrazione potrebbero portare a sfide nel mantenere il servizio pubblico, poiché sono previsti 40.079 pensionamenti di funzionari pubblici entro il 2033. Il programma di sviluppo del personale 2030, che include la digitalizzazione e l'IA, mira a affrontare queste sfide migliorando i processi e i servizi amministrativi con meno dipendenti.

