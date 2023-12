Il governo statunitense afferma che Brittney Griner è stata detenuta ingiustamente in Russia

L'ufficio SPEHA dirige e coordina gli sforzi diplomatici del governo volti a garantire il rilascio degli americani ingiustamente detenuti all'estero e il passaggio al loro ufficio significa una maggiore flessibilità negli sforzi per negoziare la sua libertà, in quanto non devono necessariamente attendere i procedimenti legali russi.

Carstens e il suo team hanno svolto un ruolo importante nell'assicurare il rilascio del cittadino statunitense e veterano dei Marines Trevor Reed dalla Russia la scorsa settimana.

"Quando si tratta dei nostri sforzi per liberare gli americani, l'inviato speciale presidenziale per gli affari degli ostaggi, l'ambasciatore Carstens, andrà ovunque, parlerà con chiunque se ciò significa che saremo in grado di tornare a casa con un americano, di riunire quell'americano con la sua famiglia", ha detto lunedì il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price.

L'addetto stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato martedì che la decisione di classificare Griner come detenuta illegalmente è stata presa "in coordinamento con il negoziatore degli ostaggi [Carstens] e il Dipartimento di Stato".

"Ma di solito, e non credo che questo cambierà, per lasciare lo spazio per ottenere il risultato che tutti vogliamo e desideriamo, cioè riportare a casa lei e tutti gli americani detenuti o ingiustificatamente detenuti, di solito non ne parliamo in modo esteso", ha detto.

L'agente della Griner, Lindsay Kagawa Colas, ha dichiarato: "Brittney è detenuta da 75 giorni e ci aspettiamo che la Casa Bianca faccia tutto il necessario per riportarla a casa".

Un portavoce della WNBA ha dichiarato che la lega considera la notizia di martedì come uno "sviluppo positivo e un passo successivo per riportarla a casa".

Oltre al lavoro dell'amministrazione Biden, il Richardson Center, che si occupa privatamente di difendere le famiglie di ostaggi e detenuti e che è stato coinvolto nel ritorno a casa di Reed, sta lavorando anche per conto della famiglia Griner per cercare di ottenere il suo rilascio.

"Posso confermare che il governatore Richardson e il Richardson Center stanno effettivamente lavorando per conto della famiglia di Brittney per garantire il suo ritorno in sicurezza. A causa degli sforzi in corso e della sensibilità, in questo momento siamo concentrati sul lavoro piuttosto che sul dialogo", ha dichiarato alla CNN Mickey Bergman, vicepresidente e direttore esecutivo del Richardson Center.

Griner, due volte medaglia d'oro olimpica e stella delle Phoenix Mercury della WNBA, è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca e accusata dalle autorità russe di contrabbando di quantità significative di sostanze stupefacenti, un reato punibile fino a 10 anni di carcere.

Durante l'offseason WNBA gioca per la centrale russa UMMC Ekaterinburg.

Martedì, la WNBA ha dichiarato che onorerà Griner, sette volte All-Star, durante la stagione 2022 con le sue iniziali e il suo numero di maglia (42) a bordo campo di tutti i 12 campi di gioco. La Griner riceverà anche l'intero stipendio WNBA, ha dichiarato la lega.

"All'inizio della stagione 2022, teniamo Brittney in prima linea in ciò che facciamo attraverso il gioco della pallacanestro e nella comunità", ha dichiarato il commissario della WNBA Cathy Engelbert in un comunicato.

"Continuiamo a lavorare per riportare Brittney a casa e siamo grati del sostegno che la comunità ha mostrato a BG e alla sua famiglia in questo momento straordinariamente difficile".

La lega è in costante comunicazione con il governo degli Stati Uniti, ha detto martedì il portavoce della WNBA.

La scorsa stagione, Griner si è classificata seconda nelle votazioni per il premio di giocatrice più preziosa. Il centro di un metro e novanta ha portato le Mercury alle finali WNBA, dove Phoenix ha perso contro le Chicago Sky in quattro partite.

La stagione WNBA inizia venerdì e Phoenix esordisce in casa contro i Las Vegas Aces.

Le autorità russe non hanno risposto immediatamente alla richiesta della CNN di commentare la nuova classificazione del caso Griner da parte del Dipartimento di Stato.

Brian Todd e Donald Judd della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com