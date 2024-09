- Il governo sta attuando misure di cancellazione parziale del debito per l'Unimedizin, utilizzando le sue riserve.

Piani di Bilancio della Renania-Palatinato per i Prossimi Due Anni Rivelati

La regione della Renania-Palatinato aumenterà la sua spesa nell'anno prossimo, con il Centro Medico Universitario di Magonza che riceverà un parziale sollievo dal debito di 400 milioni di euro. Questo sollievo, menzionato dal Ministro delle Finanze Doris Ahnen (SPD), alleggerirà la metà del debito dell'istituzione. Inoltre, il doppio piano di bilancio include finanziamenti aggiuntivi per i comuni, con consistenti investimenti previsti per il 2025.

400 Milioni di Euro per il Sollievo dal Debito del Centro Medico Universitario di Magonza

Il Centro Medico Universitario di Magonza riceverà un significativo sollievo finanziario, pari a 400 milioni di euro, come parte dei piani della regione per il 2025. Questo passo, spiegato dal Ministro delle Finanze Ahnen, ridurrà la metà del debito dell'istituzione. Inoltre, il finanziamento della regione per la ricerca e l'insegnamento per l'ospedale verrà aumentato. "Vogliamo dare al nuovo consiglio il miglior avvio possibile", ha dichiarato Ahnen. Entro la fine dell'anno, il consiglio dovrà elaborare una strategia per eliminare il deficit in cinque anni.

Fondo di Equalizzazione Finanziaria Comunale (KFA) si Espanderà Significativamente

Nel doppio piano di bilancio, il Fondo di Equalizzazione Finanziaria Comunale (KFA) è previsto per espandersi di circa 349 milioni di euro rispetto al 2024. Per la prima volta, nel 2026, supererà la soglia dei 4 miliardi di euro. Sono stati messi da parte 200 milioni di euro per un nuovo programma di finanziamento, che supporterà i comuni selezionati nei loro investimenti. "Non sarà un progetto a sparare", ha dichiarato il Presidente del Ministro Alexander Schweitzer (SPD). I dettagli sul finanziamento saranno rivelati in seguito. Il bilancio per questo fondo è stato garantito per la prima volta. Il Ministero dell'Istruzione rimarrà l'articolo di bilancio più grande tra i ministeri, con una spesa di 6,44 miliardi di euro nel 2025 e 6,51 miliardi di euro nel 2026.

Rafforzamento della Polizia e della Giustizia

La forza di polizia verrà ulteriormente potenziata, poiché la regione spera di superare il "numero obiettivo" di 10.000 poliziotti addestrati inclusi nel 2024. Nel settore della giustizia, sono previsti 200 nuovi posti, 36 dei quali riservati a giudici e pubblici ministeri. Questo sforzo contribuirà a contrastare i crimini politici e a inviare un messaggio assertivo contro i crimini d'odio, ha detto Schweitzer.

Inoltre, 38 posizioni rafforzeranno il nuovo Ufficio di Stato per la Protezione Civile e dai Disastri. 22 milioni di euro, in sequenza, saranno allocati per questo ufficio per entrambi gli anni del doppio bilancio. L'organizzazione mira a centralizzare l'esperienza per supportare i comuni nella protezione della popolazione a vari livelli.

Mantenere la Capacità delle Strutture di Accoglienza

Il Ministero della Famiglia, delle Donne, della Cultura e dell'Integrazione, guidato da Katharina Binz (Verdi), investirà più di 201 milioni di euro in più nell'anno prossimo e circa 770 milioni di euro in totale. Per la migrazione e l'integrazione, sono previsti circa 224 milioni di euro per il 2026. L'espansione delle strutture di accoglienza della regione, causata dalla guerra in Ucraina, verrà mantenuta. I comuni riceveranno un ulteriore supporto nell'accoglienza dei rifugiati.

Lo sviluppo dell'infrastruttura, comprese le strade, i ponti e le piste ciclabili, riceverà 500 milioni di euro, annunciato dal Ministro dell'Economia Daniela Schmitt (FDP), un investimento record. Circa 184 milioni di euro finanzieranno la rete di trasporto municipale. Progetti degni di nota includono la modernizzazione della strada elevata a Ludwigshafen e la nuova costruzione del ponte Pfaffendorfer a Coblenza.

Il Ministro delle Finanze Ahnen ha considerato il progetto di doppio bilancio come un periodo di due anni di instabilità economica. Le proiezioni suggeriscono che una "situazione economica normale" potrebbe richiedere del tempo per essere ristabilita.

Le entrate sono stimate in 19,17 miliardi di euro nel 2025 e 19,85 miliardi di euro nel 2026 - leggermente superiori ai 18,02 miliardi di euro stimati per quest'anno.

La spesa è prevista per aumentare significativamente dal 2024 al 2025

La spesa aumenta inizialmente in modo significativo, passando dai 22,73 miliardi di euro previsti per il 2025 ai 25,16 miliardi di euro nel 2025 - un aumento del quasi 10%, e 25,45 miliardi di euro nel 2026. L'aumento significativo nel 2025 può essere parzialmente spiegato dal sollievo dal debito del Centro Medico Universitario di Magonza e dal nuovo programma di finanziamento dei comuni. Secondo Ahnen, i costi del personale rappresentano circa il 37% della spesa della regione.

La regione prevede di creare 1.508 nuovi posti di lavoro nel 2025 e 404 nel 2026, con oltre 948 e 225 di questi destinati alle scuole.

Nel 2025 è previsto un deficit di finanziamento di circa 934 milioni di euro, esclusi gli obblighi di rimborso del debito pendenti. Nel 2026 è prevista una nuova emissione di prestiti netta di 363,0 milioni di euro.

Il progetto di doppio bilancio verrà ora esaminato dal parlamento regionale, con la decisione finale che spetta al parlamento come legislatore del bilancio.

Critiche dell'opposizione.

L'opposizione ha già espresso la sua disapprovazione. L'uomo delle finanze del gruppo CDU, Christof Reichert, fa notare le risorse finanziarie insufficienti per i comuni, l'investimento insufficiente nell'istruzione e un significativo ritardo nella manutenzione dell'infrastruttura. Ha anche menzionato l'assenza di enfasi sull'aumento degli investimenti ospedalieri. D'altra parte, Iris Nieland, rappresentante della politica di bilancio del gruppo AfD, ha dichiarato che il bilancio del 2025, che fa heavily reliance su riserve, e il debito previsto per il 2026 indicano che la coalizione a traffico luce non è seria nella politica fiscale.

Fondi di Riserva Utilizzati per il Sollievo dal Debito

Una parte significativa dei fondi di riserva è stata destinata al sollievo dal debito, specificamente 400 milioni di euro per alleviare il debito del Centro Medico Universitario di Magonza.

Comuni a beneficiarie di fondi riservati

Verrà introdotto un nuovo programma di finanziamento, con 200 milioni di euro riservati dai fondi riservati, per sostenere i comuni selezionati negli loro investimenti.

