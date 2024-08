Il governo sminuisce i limiti di tempo nella ricerca finale del magazzino

Il deposito di rifiuti nucleari Asse è in condizioni fatiscenti. Si cerca un deposito finale per i rifiuti contaminati. Secondo un rapporto, il termine legalmente definito per la decisione sul sito sembra essere stato superato di decenni. Il Ministero dell'Ambiente e le autorità reagiscono con calma.

La decisione sul sito per un deposito di rifiuti nucleari potrebbe, secondo un rapporto del Freiburg Oeko-Institut per conto dell'Ufficio federale per lo smaltimento dei rifiuti nucleari (BASE), avvenire già nel 2074. Ciò sarebbe 43 anni dopo la scadenza legalmente stabilita. Tuttavia, altrove si afferma che "condizioni ideali" non sono prevedibili. La ricerca potrebbe quindi richiedere ancora più tempo.

Il Ministero federale dell'Ambiente (BMUV) responsabile, guidato dal Ministro Steffi Lemke, e le sue autorità subordinate stanno cercando di minimizzare i problemi di tempo di massa quando interpellati da "Der Spiegel". Si tratta della "massima sicurezza possibile per un periodo di un milione di anni", ha risposto un portavoce del ministero. Si sapeva da tempo che non sarebbe stato completato entro il 2031.

La BASE non è sorpresa dal 2074 menzionato nel rapporto. Si riferisce alla BGE (Società federale per il deposito), che già due anni fa aveva ipotizzato il completamento della ricerca tra il 2046 e il 2068. I quattro anni in più non sono così sorprendenti, ha detto un portavoce della BASE. Tuttavia, ha a lungo richiesto la "data obiettivo migliore" del 2046. A tale scopo, vuole identificare "potenzialità di accelerazione". Tuttavia, il 2046 è ancora 15 anni dopo la legge.

Secondo il BMUV, verranno proposte regioni site selezionate alla fine del 2027, che saranno quindi considerate per una ulteriore selezione. "In particolare, con le successive esplorazioni sotterranee e in superficie dopo il 2027, si può risparmiare un significativo tempo", ha detto il portavoce. Tuttavia, ora deve succedere qualcosa, altrimenti l'obiettivo di "smaltimento rapido dei rifiuti altamente radioattivi" non sarà raggiunto e le generazioni future saranno gravate dal compito. Il ministero ha già richiesto "ottimizzazioni nella procedura in corso della ricerca del sito". Ha "avviato discussioni". L'obiettivo è fare progressi più rapidi, "mantenendo la priorità della sicurezza e la necessaria partecipazione pubblica".

Anche lo scienziato Miranda Schreurs, co-presidente del Comitato nazionale di accompagnamento, composto principalmente da ricercatori, avverte prudenza. Tuttavia, si preoccupa dei rifiuti nucleari nei depositi intermedi. I permessi per i depositi intermedi in Germania scadranno nei prossimi anni, avverte. Per evitare che i depositi intermedi diventino "depositi finali nascosti", una soluzione deve essere trovata urgentemente. Ciò deve essere discusso anche con il pubblico.

La Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) spiega che sta già esaminando gli effetti dell'invecchiamento sui contenitori e il loro contenuto. "L'obiettivo di queste preparazioni è garantire il funzionamento sicuro dei depositi intermedi oltre il periodo attualmente approvato di 40 anni". Un portavoce rassicura che non ci sono state interruzioni negli ultimi 30 anni "che hanno rappresentato un rischio per l'uomo o l'ambiente".

Anche la pubblicazione burrascosa del nuovo rapporto viene minimizzata dalle autorità. Solo dopo una richiesta di Deutschlandfunk (DLF), la BASE è stata costretta a pubblicare il documento. Secondo DLF, il rapporto era disponibile già da febbraio di quest'anno. La BASE ha risposto alla richiesta di Spiegel che avevano "evaluato professionalmente". "È prassi comune che questi passaggi richiedano diversi mesi e la pubblicazione segua". La BASE nega, tuttavia, che il rapporto avrebbe dovuto essere pubblicato nel 2025 - non hanno mai menzionato quella data.

