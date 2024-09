Il governo russo sta avviando un'azione legale contro i consiglieri legali di Navalny.

Costantemente, la Russia va dietro a chiunque sostenga il noto oppositore Alexei Navalny, deceduto quasi sette mesi fa. Attualmente, tre dei suoi ex avvocati sono sotto processo per presunte affiliazioni con un'organizzazione estremista. Questi avvocati, Vadim Kobsev, Igor Sergunin e Alexei Lipzer, sono stati arrestati nel mese di ottobre 2023 e visti dagli osservatori come un tentativo delle autorità russe di intensificare la pressione sulle critiche di Navalny al Cremlino. Il processo si è svolto di giovedì nella città di Petushki, a circa 100 chilometri a est di Mosca.

I sostenitori di Navalny affermano che le autorità accusano i tre imputati di aver passato la corrispondenza di Navalny durante la sua detenzione al suo team. Le autorità russe hanno bandito le organizzazioni di Navalny e le hanno classificate come gruppi estremisti già nel 2021, consentendo così la prosecuzione di chiunque sia associato a questi gruppi.

Gli avvocati sono l'unico legame con il mondo esterno

Il critico del Cremlino riconosciuto a livello globale è stato detenuto nel gennaio 2021 al suo ritorno in Russia, condannato a un totale di 19 anni di carcere e accusato di vari reati, tra cui estremismo. Navalny e i suoi collaboratori hanno sostenuto che tutte le accuse contro di lui erano motivate politicamente. Navalny è tragicamente morto nel febbraio 2024 all'età di 47 anni in un campo di prigionia siberiano isolato.

Il team di Navalny e sua moglie, Yulia Navalnaya, accusano il governo russo di omicidio e sospettano che il presidente Putin abbia orchestrato la sua morte. Le autorità negano queste accuse.

Gli avvocati sono l'unico mezzo di comunicazione con il mondo esterno per numerosi prigionieri in Russia. Sono gli unici autorizzati a visitare i loro clienti nei campi di prigionia remoti, consegnare messaggi e aggiornare i familiari sullo stato di salute del prigioniero.

