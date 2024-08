Il governo russo sembra preparare i russi a una presunta "nuova situazione"

Incursione Ucraina: Mosca Testando lo Scudo della PropagandaMentre l'offensiva ucraina su Kursk sembra geograficamente lontana, una fonte vicina al Cremlino ha parlato con la pubblicazione russa autonoma Meduza, con sede a Riga. Questa fonte ha riconosciuto: "Anche la violazione dei territori russi e il controllo sulle villaggi è un evento nuovo e piuttosto spiacevole". Per alleviare le crescenti preoccupazioni, il Cremlino cerca di preparare i russi per la vita in una "nuova realtà" e "nuova normalità". Il messaggio è chiaro: il nemico ha effettivamente infiltrato i territori russi, è sull'orlo della sconfitta - ma la ricaptura di questi territori richiederà tempo, e i russi devono essere pazienti. Nel frattempo, i cittadini sono incoraggiati a "trasformare la negatività e lo shock in un canale positivo" - specificamente, offrendo aiuto alla regione di Kursk. In base alle conversazioni con Meduza, tutti gli officiali sono convinti che il conflitto a Kursk potrebbe continuare per diversi mesi. Una fonte governativa ha addirittura suggerito che questa previsione è "notevolmente ottimistica - a condizione che tutto proceda senza intoppi".

07:30 Installazione Militare di Volgograd Involta dalle FiammeLe autorità russe hanno riconosciuto i rapporti secondo cui una installazione militare nella regione meridionale russa di Volgograd è stata consumata dalle fiamme dopo un attacco con drone ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha confermato che il drone ha colpito l'installazione tramite Telegram, senza specificare quale installazione è stata colpita. Bocharov ha menzionato che Marinovka è stata presa di mira durante l'attacco, un villaggio che ospita una base aerea russa.

06:56 McMaster: Putin ha Manovrato le Stringhe su TrumpNel libro recentemente pubblicato "Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World" del generale a riposo dell'esercito statunitense Herbert Raymond McMaster, viene rivelato che il presidente russo Vladimir Putin ha manipolato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo The Guardian, McMaster ha dichiarato che Putin "ha sfruttato con successo" l'ego e le insicurezze di Trump con l'adulazione. Putin ha definito Trump "un persona eccezionale, talentuosa, senza dubbio". McMaster, che ha servito come consigliere per la sicurezza nazionale di Trump per circa un anno, ha affermato che Putin aveva un'influenza quasi ipnotica su Trump. McMaster ha avvertito Trump: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo". Ha concluso che Putin pensava di poter "manipolare" Trump e ottenere un allentamento delle sanzioni e un ritiro a basso costo delle truppe statunitensi dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Esplosioni a Zavorra Aeroporto in VolgogradVari canali Telegram russi hanno riferito di diverse esplosioni nella città russa di Kalach sul Don nella regione di Volgograd durante la notte. Questi presunti attacchi con drone hanno acceso un incendio in un aeroporto vicino. La regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud di Mosca. Gli attacchilikely hanno preso di mira la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, circa 20 chilometri da Kalach sul Don. I testimoni nella zona hanno riferito di aver sentito tra sei e dieci esplosioni forti, accompagnate da rumori simili a quelli dei droni, secondo Telegram.

05:44 Klingbeil: la Germania si Prepara ad Offrire ulteriore Supporto all'Ucraina

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil ha promesso ulteriore aiuto per l'Ucraina. Se si dimostrerà impossibile distribuire i miliardi previsti dai beni russi, la Germania offrirà ulteriore assistenza finanziaria, ha dichiarato Klingbeil in un podcast con il vicedirettore "Bild" Paul Ronzheimer. Ha sottolineato: "Non dobbiamo raggiungere un punto in cui si dice: 'Non ci sono più soldi per l'Ucraina'. In questa situazione, 'siamo naturalmente impegnati a cercare fondi in Germania,' ha affermato Klingbeil. 'Abbiamo un dovere di cura verso l'Ucraina. Verranno trovate soluzioni, e le troveremo.'

04:27 L'Ucraina Commenta gli Attacchi con Drone in Russia

L'agenzia di intelligence militare ucraina HUR ha commentato i bersagli degli attacchi con drone in Russia durante la notte. Erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazioni radio, secondo il capo della HUR Kyrylo Budanov, parlando con il sito di notizie militari "The War Zone". Budanov ha dichiarato che circa 50 droni erano coinvolti. La portata di eventuali danni sta attualmente essere valutata. Le autorità russe hanno riferito che 45 droni sono stati abbattuti sopra i territori russi al mattino.

03:09 Le Regioni di Kursk si Preparano per le Elezioni Regionali Anticipate

Nella tesa regione russa di frontiera di Kursk, la Russia sta pianificando di equipaggiare i lavoratori delle elezioni con giubbotti antiproiettile e caschi per le elezioni regionali anticipate. Inoltre, saranno stabiliti ulteriori seggi elettorali in altre regioni per le persone sfollate, come dichiarato da Tatiana Malachova, capo della commissione elettorale regionale, alle fonti di notizie russe. La regione si trova in uno stato di emergenza, e le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste in diverse regioni russe dal 6 al 8 settembre. La commissione elettorale centrale di Mosca ha deciso che i residenti delle regioni di frontiera potrebbero votare in anticipo, compreso Kursk, Belgorod e Bryansk.

Il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, si è espresso contro ciò che considera pressioni delle democrazie occidentali sulle opinioni. Pensa che coloro che si discostano dal consenso su questioni di politica estera importanti siano ingiustamente sottoposti a pressioni e minacciati di isolamento, come dichiarato in un comunicato in occasione del 54° anniversario dell'invasione di Mosca del 1968. Fico equipara questo alla violenta repressione della "Primavera di Praga" del 1968 da parte delle truppe del Patto di Varsavia, con la pressione attuale sull'opinione in Europa. Fico è critico dell'aiuto dell'UE all'esercito ucraino e è stato etichettato come pro-russo di conseguenza.

00:12 L'Ucraina riferisce 46 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giorno

23:09 Russia: Sventata l'Incursione Ucraina nella Regione di Bryansk

La Russia sostiene che il suo servizio di sicurezza FSB e le forze militari hanno impedito un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione di Bryansk, che confina con Kursk. Secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, su Telegram, il gruppo ucraino di "ricognizione-sabotaggio" è stato fermato dalle forze russe. Il governatore ha aggiunto che il nemico è stato respinto con il fuoco e la situazione è ora sotto controllo.

22:15 Zelensky: L'Ucraina Attende il Promesso Aiuto di un Miliardo di Dollari

Il presidente Volodymyr Zelensky dell'Ucraina si augura una rapida erogazione dell'aiuto di un miliardo di dollari promesso dall'Occidente. Questo aiuto, insieme ai fondi dalle attività russe congelate, è essenziale per contrastare l'aggressione russa, ha dichiarato Zelensky nel suo discorso serale. Anche se ci sono numerosi impegni politici da parte dei partner dell'Ucraina, è necessario un meccanismo affidabile per distribuire i fondi, ha notato Zelensky.

21:52 Putin Loda i Vincoli Commerciali con la Cina

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato il rafforzamento della partnership tra Russia e Cina. Putin, parlando a un incontro con il premier cinese Li Qiang nel Cremlino, ha sottolineato il successo delle relazioni commerciali dei paesi e ha espresso ottimismo per la futura cooperazione. Li ha riferito che i rapporti sino-russi sono a un livello senza precedenti. L'alleanza strategica tra Russia e Cina si è rafforzata dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina, con la Cina che serve come partner commerciale cruciale per la Russia sotto le sanzioni occidentali.

21:20 L'ex Vice Ministro della Difesa Rimane in Custodia

La Russia ha deciso di mantenere l'ex vice ministro della difesa Dmitri Bulgakov in custodia con l'accusa di corruzione. La sua petizione per l'arresto domiciliare e il ricorso contro la detenzione sono stati respinti, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. Bulgakov, precedentemente responsabile degli acquisti per le forze armate russe, è stato licenziato per il suo presunto coinvolgimento nella corruzione. Due dei suoi presunti complici sono stati anche ordinati di rimanere in custodia. Secondo i resoconti, la loro società ha ricevuto nove contratti per circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro) da Bulgakov tra il 2022 e il 2024.

21:00 L'Ucraina Rafforza le Unità a Pokrovsk

L'Ucraina sta rinforzando le sue forze nella regione contesa di Pokrovsk, nell'est del paese, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Ha rivelato durante un discorso in televisione che sono a conoscenza dei piani delle truppe russe nella città. Nel frattempo, l'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk prosegue, ha aggiunto Zelensky, con alcune aree ora sotto il controllo ucraino. Zelensky non ha fornito ulteriori dettagli.

20:41 Dopo il Decreto: Molti Ucraini in Ungheria a Rischio di Sfrattamento dai Rifugi per Profughi

A seguito di un decreto in Ungheria che nega la protezione generale ai profughi ucraini, molti rifugiati lì sono ora a rischio di perdere l'alloggio. I rifugi privati hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini, secondo l'Aiuto ai Migranti. A Kocs, una città a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, sotto la supervisione della polizia, sono stati costretti a lasciare una guesthouse. La maggior parte di quelli interessati erano donne e bambini rom dalla regione ucraina occidentale della Transcarpathia, patria di una significativa minoranza ungherese.

Puoi leggere tutti gli sviluppi precedenti

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le azioni della Russia in Ucraina, chiedendo una soluzione pacifica al conflitto. Nonostante questo, la risposta dell'Unione Europea alla crisi in corso è stata criticata da alcuni come insufficiente.

Date le circostanze del conflitto nella regione di Kursk e le incursioni segnalate nei territori russi, l'Unione Europea ha invitato la Russia a rispettare il diritto internazionale e a evitare ulteriori escalation. L'Unione Europea ha anche promesso il suo sostegno all'Ucraina, fornendo aiuti umanitari e promuovendo una soluzione diplomatica alla crisi.

Leggi anche: