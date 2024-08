Il governo rischia forse perdite finanziarie significative a causa del suo intervento nelle operazioni di salvataggio della Meyer Werft?

Meyer Werft sull'orlo del fallimento. A rischio decine di migliaia di posti di lavoro. Il governo federale e lo stato di Bassa Sassonia pianificano di acquistare la maggioranza delle quote della società di costruzioni navali per milioni di euro. L'esperto di navigazione Max Johns, professore alla Scuola di Economia di Amburgo, spiega cosa succederà dopo.

La Meyer Werft sta lottando per la sopravvivenza da diversi mesi. Il governo tedesco e lo stato di Bassa Sassonia intervengono con 400 milioni di euro in capitale e garanzie, acquisendo l'80% delle quote del conglomerato di costruzioni navali.

Max Johns: Se si tratta di salvare i posti di lavoro e evitare il denaro dei contribuenti perso, l'intervento del governo ha senso. Hanno previsto tre anni per trovare un nuovo investitore. Dovrebbe essere una misura temporanea. Se viene trovato un investitore adatto, l'investimento sarebbe stato una mossa giusta. Non avrebbe senso per il governo diventare un investitore a lungo termine o perdere denaro. La nave non è un'azienda sistematicamente importante o "gioiello della corona", come ha detto il cancelliere. Dovrebbe essere tecnologicamente avanzata, economicamente redditizia, socialmente responsabile, ecologica e avere una governance eccellente per meritare questo status. È dubbio che abbia tutte queste qualità.

La famiglia Meyer potrebbe eventualmente riacquistare le quote dell'azienda in futuro. Quale potrebbe essere una probabile scenario di uscita?

La famiglia non è ancora riuscita a passare il testimone dalla generazione più anziana a quella più giovane. È difficile dire se ci riusciranno in un secondo tentativo. C'è motivo di essere scettici. È più probabile un investitore esterno. Le società di private equity non sono adatte. C'è una maggiore possibilità che altre aziende tecnologiche o di costruzioni navali, come Chantier de l’Atlantique dalla Francia o Fincantieri dall'Italia, sarebbero interessate. Entrambe hanno portafogli di crociere e potrebbero essere interessate al portafoglio e alla posizione.

Dopo Galeria Karstadt Kaufhof, lo stato si sta preparando per un'altra perdita di milioni di dollari? O la Meyer Werft ha una concreta possibilità di un futuro prospero?

Dobbiamo distinguere: un'azienda marittima può avere difficoltà a causa di una scarsa performance o di prodotti scadenti. In questo caso, una delle principali cause della crisi sono gli errori di gestione: i contratti di navigazione non hanno clausole di fluttuazione per i costi delle materie prime. Sono stati stipulati senza una protezione adeguata dall'inflazione. Il problema finanziario viene ora affrontato. Con il libro degli ordini esistente, potrebbe esserci un futuro promettente. Tuttavia, l'industria marittima è altamente volatile e i fattori esterni come le recessioni, le guerre o le pandemie possono influire significativamente sul business delle crociere.

La Meyer Werft non può rinegoziare i prezzi e deve consegnare le navi a prezzi inferiori al costo. Si è anche verificato un divario COVID-19.

Le compagnie di crociera erano essentially shut down per quasi due anni e hanno richiesto il rinvio delle consegne delle navi. La nave è stata lasciata con navi a metà costruzione, alcune delle quali aveva già parzialmente finanziato, e per le quali non ha ricevuto inizialmente alcun pagamento. Il finanziamento intermedio prolungato si è dimostrato insostenibile. Costruire una nave è estremamente costoso, con un singolo nave che costa circa €1 miliardo per finanziare completamente. Tuttavia, data la situazione attuale del libro degli ordini della nave, si trova in una posizione forte e i suoi prodotti sono molto richiesti. Pertanto, la possibilità che diventi un "buco da milioni di dollari" è improbabile, poiché attualmente c'è domanda da parte dei clienti. Questo la distingue da Galeria Karstadt Kaufhof, dove il modello di business è stato fondamentalmente messo in discussione a causa del calo degli acquisti nei grandi magazzini. Se uno dei crisi menzionati dovesse verificarsi, ovviamente potrebbero ripresentarsi problemi. È per questo che è importante che il finanziamento del governo venga rapidamente ritirato.

