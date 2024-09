- Il governo prevede di aumentare i finanziamenti per le istituzioni musicali e le organizzazioni sportive.

La coalizione al governo composta da SPD e Verdi ha pianificato di destinare più fondi dalla tassa sul gioco d'azzardo a entità come le scuole di musica, la federazione sportiva statale e i centri dei consumatori in Bassa Sassonia. Questo spostamento dei fondi è previsto a causa di una modifica legislativa volta a fornire a queste associazioni maggiore prevedibilità finanziaria.

L'aumento potenziale dei fondi per le scuole di musica è fissato a circa 2,6 milioni di euro rispetto ai currenti 400.000 euro, mentre la federazione sportiva statale potrebbe vedere un aumento di circa 2,7 milioni di euro per raggiungere i 13,5 milioni di euro. Analogamente, i centri dei consumatori si aspettano un aumento stimato di 3,3 milioni di euro, passando dai currenti 600.000 euro.

Altre organizzazioni come il welfare, la Fondazione Ambientale Bingo e la Fondazione Lotteria-Sport potrebbero anche trarre beneficio da questo cambiamento. Ciò potrebbe potenzialmente aumentare il finanziamento totale dalla tassa sul gioco d'azzardo a circa 40 milioni di euro, con un aumento di circa 14,8 milioni di euro rispetto alla cifra dello scorso anno.

La Bassa Sassonia incassa attualmente circa 190 milioni di euro dalle tasse sul gioco d'azzardo.

In passato, i centri dei consumatori hanno spesso affrontato l'incertezza di sapere se avrebbero ottenuto fondi sufficienti dallo stato per svolgere le loro operazioni. Con la nuova procedura proposta, queste associazioni sono previste per ottenere capacità di pianificazione finanziaria migliorate e rafforzare l'armonia sociale in Bassa Sassonia.

Secondo il progetto di legge, i proventi della tassa sul gioco d'azzardo, che attualmente rappresentano circa il 59% del finanziamento totale, potrebbero raggiungere quasi il 94% in futuro. Nel 2023, la Bassa Sassonia ha incassato circa 190 milioni di euro attraverso le tasse sul gioco d'azzardo.

L'SPD, in quanto parte della coalizione al governo, è fondamentale per questo cambiamento nella destinazione dei fondi. L'SPD e i Verdi hanno proposto di destinare più risorse dalla tassa sul gioco d'azzardo a organizzazioni come le scuole di musica, la federazione sportiva statale e i centri dei consumatori, aumentando notevolmente i loro bilanci.

