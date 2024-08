Il governo polacco ha concluso un accordo con Boeing per 96 elicotteri Apache

In risposta al rafforzamento dell'esercito polacco successivo alla guerra in Ucraina, il governo polacco ha firmato un accordo con il costruttore statunitense Boeing per l'acquisto di 96 elicotteri d'attacco del valore di 9,14 miliardi di euro. "Si tratta di un acquisto storico di 96 elicotteri d'attacco AH-64E Apache di ultima generazione", ha dichiarato il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz martedì.

"Questo cambierà il volto delle forze armate polacche", ha aggiunto. L'acquisto integra le precedenti acquisizioni. I media polacchi avevano riferito che gli elicotteri Boeing dovevano sostituire la flotta di elicotteri polacca degli anni '80. Lunedì, la Polonia ha ordinato 48 sistemi lanciamissili per il sistema di difesa aerea Patriot di produzione statunitense. I sistemi lanciamissili M903, con un prezzo di acquisto di 1,13 miliardi di euro, saranno consegnati tra il 2027 e il 2029.

Venerdì, Varsavia ha firmato un altro accordo con gli Stati Uniti per l'acquisto di centinaia di missili AIM-120C AMRAAM. I missili, del valore di circa 783 milioni di euro, saranno consegnati tra il 2029 e il 2033 e saranno utilizzati dalla forza aerea.

Dopo l'invasione della Russia in Ucraina nel febbraio 2022, la Polonia ha accelerato la modernizzazione delle sue forze, firmando una serie di contratti con fornitori stranieri, tra cui gli Stati Uniti e la Corea del Sud. La Polonia, membro dell'UE e della NATO, già in possesso di moderni caccia F-16 di produzione statunitense, spenderà più del quattro percento del suo PIL per la difesa quest'anno - il doppio dell'obiettivo del due percento della NATO.

