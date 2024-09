Il governo olandese propone di imporre immediatamente restrizioni ai richiedenti asilo, adottando le norme d'asilo più severe d'Europa.

Il governo olandese sta valutando di dichiarare uno stato di emergenza nazionale per stringere significativamente l'ingresso di richiedenti asilo. Marjolein Faber, la ministra di estrema destra responsabile per l'asilo, ha condiviso a L'Aia le sue intenzioni di dichiarare uno stato di crisi e sospendere temporaneamente alcuni aspetti della legge sull'asilo. I dettagli del piano sarebbero stati resi noti nel pomeriggio durante la presentazione del programma del governo.

Nonostante un'affluenza costante di circa 40.000 richiedenti asilo all'anno, i Paesi Bassi lottano da anni per trovare loro un alloggio. Per gestire una crisi, il governo ha l'autorità di dichiarare uno stato di emergenza con un decreto reale, consentendo l'adozione di misure senza l'approvazione preventiva del parlamento. Ciò è stato fatto durante la crisi del COVID-19, con la giustificazione richiesta per essere legale.

L'annuncio ha incontrato forti critiche dall'opposizione, che lo ha definito un'infrazione della democrazia. Gli esperti legali e gli analisti stanno anche sollevando dubbi sulla legittimità di queste misure d'emergenza, data l'affluenza stabile di richiedenti asilo e l'assenza di un'improvvisa impennata della domanda. La crisi dell'alloggio esistente può essere attribuita ai tagli di bilancio.

La riduzione dei richiedenti asilo e dei migranti è un obiettivo principale del nuovo governo, che include per la prima volta il Partito per la Libertà (PVV), guidato dal populista di destra Geert Wilders. La coalizione attuale di quattro partiti, guidata dal Primo Ministro non partisan Mark Rutte, è al potere da due mesi.

Il piano del governo olandese di dichiarare uno stato di emergenza nazionale per modificare la legge sull'asilo ha sollevato preoccupazioni sulla sua legalità, poiché gli esperti si chiedono se sia necessario data l'affluenza stabile di richiedenti asilo. Questa potenziale modifica potrebbe avere un impatto significativo sui diritti dei richiedenti asilo nei Paesi Bassi.

