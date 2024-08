- Il governo locale chiede di ridurre la burocrazia

L'Associazione dei Comuni e dei Municipi del Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha esortato il governo regionale ad agire finalmente sulla sua promessa di semplificazione amministrativa, anche nel proprio interesse. "L'amministrazione già sente la carenza di lavoratori qualificati. Invece di voler assumere personale statale aggiuntivo con grande sforzo e denaro, è ora di guardare seriamente dove i compiti possono essere ridotti e le procedure notevolmente snellite," ha detto il direttore dell'associazione Andreas Wellmann.

Piacere nell'assegnazione dei finanziamenti

Ha consigliato al governo regionale di seguire l'esempio della Sassonia. Lì, ad esempio, le procedure per i finanziamenti statali ai comuni sono state notevolmente semplificate e così anche accelerate. Il Ministro delle Finanze ha effettivamente accolto la proposta dell'associazione dei comuni con interesse. "Perché vede quanto personale e quindi anche denaro è richiesto per le lunghe approvazioni e le complesse procedure di revisione. Inoltre, ci sono aumenti di costi che derivano dai ritardi," ha spiegato Wellmann.

Tuttavia, sembra esserci molta resistenza da parte dei ministri specialisti. "Sembrano godere di essere celebrati nei comuni per le promesse di finanziamenti, le decisioni sui finanziamenti, le inaugurazioni e le aperture," Wellmann ha citato come possibile motivo per la mancanza di volontà di riforma.

Distrust verso i comuni

Si è lamentato della crescente mancanza di fiducia nel potere decisionale e nell'indipendenza dei comuni. Inoltre, lo stato sta sempre più caricando i comuni di nuovi compiti, come l'attuazione della nuova legge sugli appalti. Tutto ciò spesso alimenta ancora frustrazione nelle città e nei villaggi. "Abbiamo urgentemente bisogno di un cambiamento di rotta nella politica statale," Wellman ha richiesto.

Anche l'economia dello stato si lamenta sempre più della burocrazia eccessiva e delle procedure di approvazione che sometimes durano anni. Nelle regolari indagini economiche, le insufficienti condizioni quadro della politica economica sono ora indicate come uno dei principali motivi dell'economia fiacca.

Schwesig per una più semplice attuazione delle regolamentazioni UE e federali

La Presidente del Consiglio Manuela Schwesig (SPD) ha confermato l'impegno del governo regionale per la semplificazione amministrativa. "Ci sono già alcune iniziative nel Bundesrat e noi stessi stiamo esaminando come stato dove possiamo snellire le regole federali e dell'UE nell'attuazione," ha detto la capo del governo. Questo è stato discusso di nuovo in una delle ultime riunioni del gabinetto.

Il Presidente del Consiglio della Sassonia Michael Kretschmer (CDU), in visita nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore all'inizio di agosto, si è astenuto dal dare consigli al suo collega. "Quando vengo nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, mi chiedo cosa posso imparare. Quella è la bellezza del federalismo, che si hanno diversi approcci e pensieri e si può imparare molto l'uno dall'altro," ha detto, ma ha concordato con Schwesig che molte delle regolamentazioni criticate non provengono dagli stati federali: "Ogni regola che viene inventata a Berlino o a Bruxelles deve essere controllata, deve essere documentata, deve essere sanzionata." La semplificazione amministrativa quindi significa principalmente ridurre i controlli. "Abbiamo una densità regolamentare troppo alta," ha concluso il Presidente del Consiglio della Sassonia.

Attuazione efficace delle misure di semplificazione

Data la attuale carenza di lavoratori qualificati nell'amministrazione, sarebbe vantaggioso priorizzare l'attuazione delle misure di semplificazione per ridurre i compiti ridondanti e snellire le procedure. Come Wellmann ha menzionato, assumere personale statale aggiuntivo può essere una soluzione costosa e tempo-consuming.

Collaborazione interstatale nella semplificazione amministrativa

Il governo regionale potrebbe considerare di imparare dai successi nella semplificazione amministrativa della Sassonia, come suggerito da Wellmann. Collaborando e condividendo le migliori pratiche con gli altri stati federali, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore potrebbe accelerare il proprio processo e affrontare la carenza di lavoratori qualificati in modo più efficace.

