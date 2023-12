Il governo filippino promette di indagare sul caos aeroportuale di Capodanno

Problemi tecnici sono stati rilevati all'aeroporto internazionale Ninoy Aquino (MNL) la mattina del 1° gennaio. L'aeroporto è il principale punto di accesso per i viaggiatori in entrata e in uscita dalle Filippine.

L'Autorità per l'aviazione civile delle Filippine (CAAP) ha dichiarato che l'interruzione di corrente ha colpito il sistema centrale di controllo del traffico aereo. Nonostante la presenza di un'alimentazione di riserva, non è stata in grado di fornire energia sufficiente a ripristinare il sistema, hanno dichiarato i funzionari.

Alla fine l'energia è tornata, ma non prima di aver compromesso quasi 300 voli in totale. Le foto e i video girati in aeroporto hanno mostrato migliaia di viaggiatori frustrati e stanchi accampati ai banchi del check-in delle compagnie aeree e nelle biglietterie e in attesa di aggiornamenti sugli schermi di arrivo dei voli con i loro bagagli al seguito.

Cosa succederà dopo

La senatrice Grace Poe ha dichiarato: "Il CAAP deve essere trasparente e responsabile". Poe, che presiede il comitato governativo per i servizi pubblici, aveva già espresso il suo disappunto per l'incidente.

"Condurremo quindi un'udienza come parte della funzione di supervisione del Senato per determinare chi è responsabile e cosa dobbiamo fare per evitare che il malfunzionamento si ripeta", ha aggiunto. "Chiederemo a CAAP di presentare un rapporto completo sulle cause del presunto guasto e dell'interruzione di corrente".

L'indagine ufficiale inizierà dopo che "le normali operazioni di volo saranno state ripristinate", ha concluso la senatrice.

In un'intervista con l'affiliata CNN Philippines, il vicedirettore del CAAP per le operazioni Edgardo Diaz ha chiarito che il sistema di controllo del traffico aereo dell'aeroporto "non è obsoleto" ed è sottoposto a regolare manutenzione. Secondo Diaz, il sistema sta ancora svolgendo il suo compito: monitorare tutti gli aerei nello spazio aereo del Paese e fungere da mezzo di comunicazione per guidare i piloti.

Tuttavia, secondo Diaz, è necessario un aggiornamento.

"Richiede solo l'aggiornamento di alcune funzioni... ma funziona perfettamente finché seguiamo i requisiti del programma di manutenzione, e questo viene fatto", ha detto Diaz.

Ha inoltre aggiunto che era previsto l'acquisto di una nuova tecnologia - prima dell'interruzione dei voli del 1° gennaio.

L'interruzione dei voli su larga scala avviene in un periodo di grande affluenza di turisti stranieri e di cittadini d'oltreoceano che arrivano nel Paese dall'estero per celebrare il Natale e il Capodanno, alcune delle festività più importanti del Paese.

Le operazioni sarebbero riprese domenica pomeriggio, ma i ritardi dei voli sarebbero continuati anche martedì per il secondo giorno consecutivo, secondo i controlli effettuati dalla CNN Philippines.

Le compagnie aeree hanno comunicato ai passeggeri di "aspettarsi altri ritardi", poiché erano previsti nuovi voli in sostituzione di quelli cancellati il giorno di Capodanno. "È una conseguenza delle operazioni di recupero", ha dichiarato Cielo Villaluna, portavoce della compagnia di bandiera Philippine Airlines.

"Una certa percentuale di passeggeri ha riprenotato i propri voli con i prossimi voli disponibili".

"Spero che capiscano che stiamo effettuando le nostre operazioni di recupero".

In apertura: i passeggeri guardano l'orario dei voli all'aeroporto di MNL. Foto via Getty Images.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com