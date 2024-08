- Il governo federale vuole accelerare la lotta contro i lupi

Dopo anni di dibattito sulle minacce che i lupi rappresentano per il bestiame di montagna e da pascolo, sta prendendo forma una partita a scaricabarile tra il governo federale e la Baviera: la ministra federale dell'Ambiente Steffi Lemke (Verdi) vuole autorizzare l'eliminazione rapida dei lupi, ma il governo dello stato di Monaco chiede un maggiore compromesso al governo federale.

La Baviera al governo federale: "Stato di conservazione favorevole" deve essere stabilito

Attualmente, il governo federale ha dichiarato ufficialmente che il lupo si trova in uno "stato di conservazione favorevole" in Germania - un prerequisito che potrebbe semplificare la procedura burocratica per l'eliminazione dei lupi, secondo la visione della Baviera - in attesa.

Durante l'ispezione principale delle Alpi di quest'anno a Oberammergau, Lemke per il governo federale e la ministra dell'Agricoltura Michaela Kaniber (CSU) e il ministro dell'Economia Hubert Aiwanger (Voti Liberi) per il governo dello stato, hanno chiesto reciprocamente dei compromessi.

Governo federale alla Baviera: Sta a voi

Lemke ha sottolineato che voleva aiutare gli allevatori di montagna che temono per il loro sostentamento a causa del ritorno dei lupi. Il ministero federale dell'Ambiente ha quindi avviato una "regolamentazione di eliminazione rapida". "Chiedo ai governi federali di utilizzare questa regolamentazione di eliminazione rapida", ha detto la ministra federale dell'Ambiente. "Potete farlo, dovete solo farlo". Poteva segnalare lo "stato di conservazione favorevole" del lupo a Bruxelles già domani. "Ho bisogno del consenso della Baviera per questo. Questo è il consenso che mancava da diversi mesi".

Chiamata a un compromesso reciproco

Il ministro dell'Economia Aiwanger ha risposto all'evento che, a sua conoscenza, non era stato sparato un solo lupo in Germania sulla base di questa regolamentazione finora. Il motivo del precedente rifiuto della Baviera di consentire la dichiarazione di uno stato di conservazione favorevole è che, secondo le dichiarazioni della Baviera, questo dovrebbe valere solo per alcuni stati federali e non per l'intera Germania, compresa la Baviera.

"Fate un compromesso", ha chiesto la ministra dell'Agricoltura Michaela Kaniber (CSU) a Lemke. "Abbiamo finalmente bisogno di un modo per attuare la gestione della popolazione, perché il numero di lupi in Germania e in Europa sta aumentando rapidamente". Kaniber ha citato i dati dell'Associazione della Caccia Tedesca, secondo cui il numero di lupi in Germania cresce del 40% all'anno.

La Baviera ritiene che stabilire uno "stato di conservazione favorevole" per i lupi sia necessario per agevolare la procedura per l'eliminazione dei lupi in Germania, secondo la loro posizione governativa. Di fronte all'aumento della popolazione di lupi in Germania, la ministra dell'Agricoltura Michaela Kaniber chiede un compromesso al governo federale per facilitare la gestione della popolazione.

Leggi anche: