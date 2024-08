- Il governo federale trova una soluzione alla disputa sul bilancio

La parte alta della coalizione del semaforo ha trovato nuovamente un compromesso sul bilancio federale per l'anno prossimo. Un portavoce del governo ha annunciato questo. "Le linee guida del freno al debito nella Costituzione continueranno ad essere osservate, non ci sarà alcuna elusione." L'accordo prevede lo spostamento di fondi per le Ferrovie tedesche statali.

Secondo il governo federale, questo ridurrà il cosiddetto sottoutilizzo globale di 4,5 miliardi di euro a 12 miliardi di euro. Si tratta effectively di un buco nel bilancio. Il governo presume che questo diminuirà ulteriormente a causa dello sviluppo economico. Tuttavia, il parlamento federale si trova ora di fronte a un compito relativamente grande nelle trattative di bilancio, poiché il sovrainvestimento globale è significativamente più grande del solito.

Nuove trattative sul bilancio federale

A inizio luglio, il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD), il Vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) e il Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) avevano già annunciato un accordo sul bilancio per il 2025. Avevano lottato per settimane per tappare un buco di almeno 30 miliardi di euro senza misure di austerità severe.

Il governo federale aveva pianificato un cosiddetto sottoutilizzo di 17 miliardi di euro nella bozza di luglio. Tuttavia, il governo presume che i ministeri non spenderanno l'intera quantità in quell'anno - ad esempio perché i progetti sono ritardati. Questa è una pratica comune, ma l'importo è molto alto.

Pertanto, questo buco dovrebbe essere chiuso, in realtà di circa otto miliardi di euro. Sono state esaminate le possibilità che la ferrovia e l'azienda autostradale ricevano prestiti finanziati dal credito invece di sovvenzioni dirette dal bilancio. Inoltre, sono stati discussi anche i fondi presso la banca di sviluppo statale KfW.

Il governo federale ordina uno studio

Lindner aveva già espresso preoccupazioni legali ed economiche dopo l'accordo che non tutte le misure considerate per una soluzione potrebbero essere fattibili.

Dopo che due studi hanno confermato in parte questi dubbi, i partner della coalizione hanno respinto l'idea di utilizzare 4,9 miliardi di euro di fondi KfW per scopi diversi dal freno al prezzo del gas nel bilancio.

È stato anche contestato se la ferrovia e l'azienda autostradale potessero essere supportate senza che questo fosse conteggiato nel freno al debito. Lindner e Scholz avevano opinioni diverse su questo - da cui le trattative rinnovate.

Maggiore capitale per la ferrovia

Secondo il governo, è previsto che la divisione infrastrutturale di Deutsche Bahn AG riceva un'ulteriore quota di capitale di 4,5 miliardi di euro - che dovrebbe sostituire i sussidi previsti nella bozza corrente del bilancio federale per il 2025. Inoltre, la ferrovia dovrebbe ricevere un prestito dal governo federale di tre miliardi di euro. Il freno al debito rimane inalterato.

Fino ad ora, è stato pianificato un aumento del capitale di circa 5,9 miliardi di euro per il 2025, con cui la ferrovia dovrebbe effettuare investimenti per il rinnovamento della rete ferroviaria fatiscente.

Le trattative rinnovate sul bilancio federale sono state scatenate dalle dispute all'interno della coalizione, specificamente tra il Cancelliere federale Olaf Scholz e il Ministro delle Finanze Christian Lindner, sull'allocazione dei fondi e l'osservanza del freno al debito. Questa disputa si è trasformata in una disputa di bilancio, influenzando il bilancio proposto per il 2025.

Nonostante il compromesso raggiunto in precedenza, la disputa di bilancio continua poiché sorgono domande sulla fattibilità di determinate misure per chiudere il buco di bilancio. I partner della coalizione hanno rivalutato l'uso dei fondi KfW e l'impatto sul freno al debito del sostegno alla ferrovia e all'azienda autostradale, portando a opinioni divergenti tra Scholz e Lindner.

