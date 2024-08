Il governo federale promuoverà la qualità degli aquiloni con quattro miliardi

L'attenzione deve essere rivolta all'investimento nell'acquisizione di professionisti qualificati. Il Ministero Federale della Famiglia sottolinea che "i professionisti qualificati sono uno dei maggiori, se non il maggiore collo di bottiglia per operazioni di asilo stabili". Pertanto, l'obiettivo della legge è migliorare la qualità dell'assistenza infantile negli stati e allineare i diversi livelli di qualità verso l'alto.

La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e rappresenterà la terza revisione della Legge sulla Qualità delle Kita, entrata in vigore originariamente a gennaio 2023.

" despite tight budgets, è stato possibile destinare circa quattro miliardi di euro per i centri di assistenza per i prossimi due anni, come è stato fatto anche nel 2023 e nel 2024", ha spiegato il Ministro Federale della Famiglia Lisa Paus (Verdi). In totale, otto miliardi di euro beneficeranno della qualità dell'assistenza infantile in Germania - "un forte segnale", ha detto Paus.

"Che i bambini crescano a Monaco, Halle o Gelsenkirchen: il nostro obiettivo è avere standard uguali nell'istruzione prescolastica in tutti i centri di assistenza". Gli investimenti nell'istruzione prescolastica sono centrali per il successo educativo dei bambini, ha sottolineato il ministro.

I governi federale e statale hanno concordato in una dichiarazione nel marzo scorso di avanzare ulteriormente la qualità dell'assistenza infantile. A differenza di quanto previsto nell'accordo della coalizione del semaforo, il progetto di legge approvato dal governo non stabilisce standard uniformi a livello nazionale per i centri di assistenza. Da fonti del Ministero Federale della Famiglia, si è saputo che gli stati hanno segnalato che questo non era ancora fattibile. Il motivo addotto erano le condizioni iniziali molto diverse.

