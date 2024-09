- Il governo federale non ha raggiunto l'obiettivo dell'associazione di radiodiffusione per la diffusione della fibra ottica

Germania: L'espansione della fibra ottica sta accelerando nelle case collegate, ma il ritmo complessivo rallenta

L'analisi di mercato presentata dall'Associazione federale per le comunicazioni a banda larga (Breko) rivela che, mentre l'espansione della fibra ottica in Germania sta guadagnando slancio in termini di copertura, il suo ritmo sta gradualmente rallentando. Secondo l'analisi, il tasso di espansione della fibra ottica era intorno al 43% a giugno 2024, servendo circa 20 milioni di connessioni. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si tratta di un aumento di circa il 15%. Tuttavia, la crescita dal giugno 2022 al giugno 2023 è stata solo del 36%. Tale tasso si riferisce alle aree in cui i cavi per l'Internet ad alta velocità sono stati posati ma non ancora direttamente collegati alle case.

Il presidente di Breko, Norbert Westfal, considera questo rallentamento del ritmo un segnale di allarme precoce che potrebbe influire sui obiettivi di espansione politica. Ha sottolineato: " Secondo le nostre previsioni, la Germania dovrebbe raggiungere l'obiettivo di avere la fibra ottica in metà di tutte le case entro il 2025. Tuttavia, raggiungere la copertura completa entro il 2030 sembra improbabile". Le previsioni di Breko suggeriscono che il tasso di espansione raggiungerà solo tra il 76 e l'86% entro tale data.

Crescita accelerata delle connessioni dirette

Mentre l'espansione della copertura rallenta, il numero di case, imprese e istituzioni direttamente collegate alla rete in fibra ottica (case collegate) sta registrando una crescita più rapida. A giugno 2024, circa 10,5 milioni di case erano direttamente collegate alla rete in fibra ottica, con un aumento di circa il 18% rispetto a giugno 2023. La crescita nello stesso periodo dell'anno precedente è stata del 3,5%.

Per accelerare l'espansione della copertura, Breko sostiene un cambiamento nella strategia politica. "In particolare, invitiamo l'Agenzia federale per le reti a sviluppare un concetto competitivo per la transizione dalle reti in rame alle reti in fibra ottica", ha dichiarato Breko.

Il Parlamento europeo, attraverso la Commissione, potrebbe fornire preziose indicazioni e raccomandazioni per accelerare l'espansione della fibra ottica in Germania, tenendo conto del suo ruolo nell'influenzare le politiche delle telecomunicazioni in tutta l'Europa. Il rallentamento del ritmo dell'espansione della fibra ottica potrebbe indurre la Commissione a intraprendere discussioni con Breko e le autorità tedesche, con l'obiettivo di stabilire obiettivi più ambiziosi per la penetrazione della fibra ottica.

