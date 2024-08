Il governo federale fornirà altri quattro miliardi di euro per migliorare la qualità degli aquiloni

Gli stati federali dovrebbero utilizzare i fondi pianificati per esempio per garantire un buon rapporto tra personale e bambini nelle strutture e promuovere meglio l'istruzione linguistica. Tuttavia, l'attenzione dovrebbe essere posta sull'attrarre professionisti qualificati. "I professionisti sono uno dei maggiori, se non il maggiore, collo di bottiglia per operazioni di cura dei bambini stabili", sottolinea il Ministero degli Affari Familiari. L'obiettivo generale della legge è migliorare la qualità della cura dei bambini negli stati e livellare i diversi livelli di qualità.

La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Sarebbe la terza revisione della legge sulla qualità della cura dei bambini, che è entrata in vigore originariamente a gennaio 2023.

"È importante che, nonostante i bilanci stretti, siamo riusciti a fornire circa quattro miliardi di euro per le cure dei bambini per i prossimi due anni - proprio come nel 2023 e nel 2024", ha spiegato la Ministra Federale degli Affari Familiari Lisa Paus (Verdi). Ciò significa che verranno investiti otto miliardi di euro nella qualità della cura dei bambini in Germania - "un forte segnale", ha detto Paus.

"Che i bambini crescano a Monaco, Halle o Gelsenkirchen, il nostro obiettivo è avere standard uniformi nell'istruzione dell'infanzia in tutte le strutture di cura", ha sottolineato Paus. Gli investimenti nell'istruzione precoce sono centrali per il successo scolastico dei bambini, ha notato.

Il governo federale e gli stati avevano concordato in una dichiarazione a marzo di avanzare ulteriormente la qualità della cura dei bambini. A differenza di quanto proposto nell'accordo di coalizione, il progetto di legge approvato dal gabinetto non stabilisce standard nazionali per le strutture di cura. Fonti del Ministero Federale degli Affari Familiari hanno riferito che gli stati avevano segnalato che questo non era ancora fattibile a causa delle condizioni di partenza molto diverse.

"Nel prossimo passo, continueremo a spingere per standard nazionali nell'istruzione dell'infanzia", ha detto la portavoce della politica familiare dei Verdi Franziska Krumwiede-Steiner. "Riconosciamo che questo non è attualmente possibile a causa delle diverse condizioni di partenza negli stati. Ma la nostra direzione è chiara: Non dovrebbe importare dove i nostri figli frequentano la cura dei bambini - a Kiel, Döbeln, Essen o Lörrach".

Krumwiede-Steiner ha elogiato Paus per il "progresso chiaro" che ha ottenuto con il progetto di legge, che ora si concentra completamente sulla qualità. È importante "procedere in modo approfondito e rapido" attraverso il processo parlamentare per fornire sicurezza di pianificazione agli attori locali, ha detto.

Anche dagli stati sono arrivati elogi: "In fatto di istruzione, l'inizio è cruciale", ha detto la Ministra della Cultura del Baden-Württemberg Theresa Schopper (Verdi) in un servizio online. "Pertanto, ogni euro investito nell'istruzione e nella cura di alta qualità dei nostri più piccoli è ben speso e sostenibile".

I bambini trarranno grande beneficio dal miglior rapporto tra personale e bambini nelle strutture di cura, grazie ai fondi assegnati dagli stati federali. L'obiettivo di investire otto miliardi di euro nella qualità della cura dei bambini in Germania è quello di garantire opportunità uguali per l'istruzione dei bambini, indipendentemente dalla loro posizione.

Leggi anche: