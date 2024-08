- Il governo federale deve decidere sulla produzione di gas prima di Borkum

Il controverso progetto di estrazione di gas al largo dell'isola del Mare del Nord di Borkum è diventato un caso per il governo federale. Nonostante l'agenzia statale responsabile della Bassa Sassonia abbia concesso alla società olandese di energia One-Dyas un permesso di 18 anni, è necessario anche un accordo tra Germania e Olanda per i lavori che si estendono nel territorio tedesco. Le organizzazioni ambientaliste pianificano di continuare a contestare legalmente il progetto.

Il governo federale sta affrontando la pressione dei gruppi come Fridays for Future e Greenpeace. L'attivista per il clima Luisa Neubauer ha dichiarato che il ministro federale dell'Economia Robert Habeck e il ministro degli Esteri Annalena Baerbock (entrambi i Verdi) devono ora dimostrare se stanno "dalla parte di una società fossile che inquina il clima o dalla parte delle persone, dell'ambiente e della transizione energetica". Se la Germania approva un nuovo campo di gas, sarebbe impossibile giustificare l'aspettativa che altri paesi rispettino l'impegno internazionale per la fine del carbone, del petrolio e del gas.

Habeck vuole aspettare le decisioni della corte sul progetto di gas

Il ministro dell'Economia Habeck ha reagito con cautela al permesso concesso dall'Agenzia statale della Bassa Sassonia per l'estrazione mineraria, l'energia e la geologia, dichiarando che vuole aspettare le eventuali decisioni della corte. "Questa non è una decisione legalmente vincolante oggi, sarà sicuramente contestata", ha detto il politico dei Verdi a Berlino. Solo dopo che saranno state emesse le sentenze rilevanti si deciderà se l'accordo tra Germania e Olanda verrà firmato.

"È un campo di gas relativamente piccolo", ha detto Habeck. "È meno dell'annuale consumo di gas tedesco e si estenderà per decenni". L'effetto sulla sicurezza energetica o sui prezzi sarebbe al massimo minimo. "E è un'area ecologica molto sensibile", ha sottolineato Habeck. Il Parco Nazionale del Wadden Sea è "una perla nella conservazione della natura". In caso di estrazione di gas, il sito del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO potrebbe essere ritirato.

La deputata SPD Nina Scheer ha detto che il trivellamento di gas al largo di Borkum deve essere "indispensabile". "Qualsiasi altra cosa non sarebbe giustificabile in termini di politica climatica né riguardo all'eredità naturale del Mare del Nord". Il Ministero federale dell'Ambiente aveva già dichiarato prima della decisione dell'agenzia di vedere la "cementificazione delle infrastrutture fossili" criticamente e un eventuale permesso "con riguardo alla protezione del mare con preoccupazione".

Le organizzazioni ambientaliste e la città di Borkum protestano

Un'alleanza intorno all'Aiuto tedesco per l'ambiente ha annunciato che userà tutti i mezzi legali contro il progetto. L'organizzazione ambientalista BUND della Bassa Sassonia ha dichiarato che il permesso è un disastro per il Mare del Nord e il Wattenmeer. Oltre all'Aiuto tedesco per l'ambiente e al BUND, l'iniziativa cittadina Aria Pulita dell'East Frisia appartiene all'alleanza. I partner erano recentemente riusciti a impedire che un cavo elettrico per la piattaforma di trivellazione venisse posato temporaneamente presso il tribunale amministrativo di Oldenburg.

La città di Borkum ha annunciato che esaminerà i passi legali. Il permesso è "un colpo pesante contro il Patrimonio Mondiale Naturale dell'UNESCO, il Parco Nazionale del Wadden Sea della Bassa Sassonia e quindi per i mezzi di sostentamento degli abitanti dell'isola", ha detto il sindaco indipendente Jürgen Akkermann.

La Bassa Sassonia vede la decisione finale con il governo federale

Il governo statale della Bassa Sassonia ha passato la responsabilità a Berlino. Lo stato aveva solo il compito di un'autorità di vigilanza nella procedura, la decisione finale spetta al governo federale, ha detto il ministro dell'Economia Olaf Lies. "Questi sono alla fine anche decisioni energetiche e geostrategiche che il governo federale deve prendere", ha detto il politico SPD.

Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia dello stato, Christian Meyer dei Verdi, ha dichiarato che la sua posizione critica sul progetto non è cambiata. Dal punto di vista della protezione del clima, le nuove estrazioni di gas o petrolio fossili sono inutili.

L'Agenzia statale della Bassa Sassonia ha annunciato che il permesso è stato concesso dopo l'esame e l'approvazione del Ministero dell'Economia di Hannover. È stato concordato che l'estrazione terminerà anticipatamente non appena la transizione energetica prevista in Germania non richiederà più il gas naturale come vettore energetico. "Tuttavia, finché il gas naturale viene ancora consumato in Germania, si applica quanto segue: il gas naturale estratto dalle riserve nazionali è significativamente meno dannoso per il clima del gas importato", ha detto il presidente dell'Agenzia, Carsten Mühlenmeier.

Fino a 13 miliardi di metri cubi di gas

La società One-Dyas pianifica di iniziare l'estrazione di gas naturale da un campo vicino alle isole di Borkum e Schiermonnikoog quest'anno. Una piattaforma di produzione sarà costruita nelle acque territoriali olandesi circa 20 chilometri a nord-ovest di Borkum. Il massimo tribunale dei Paesi Bassi ha dato il via libera per questo. Con la decisione dell'Agenzia statale della Bassa Sassonia, il permesso è ora anche in vigore sul lato tedesco.

Il trivellamento è pianificato a una profondità di 1,5 a 3,5 chilometri, deviando dalle acque territoriali olandesi in quelle tedesche. La quantità recuperabile prevista di gas naturale per l'intero progetto è stimata tra 4,5 e 13 miliardi di metri cubi. Per confronto: secondo le figure dell'Agenzia federale della rete, circa 81 miliardi di metri cubi di gas sono stati consumati in Germania lo scorso anno.

