- Il governo dello stato utilizza oltre 70 milioni di fogli di carta

Il consumo di carta da parte del governo statale diminuisce. Nel 2019, sono stati utilizzati circa 89,3 milioni di fogli A4 e circa 1,3 milioni di fogli A3, rispetto al 2023, quando sono stati utilizzati 75,5 milioni di fogli A4 e 965.000 fogli A3. Lo dimostra la risposta del governo di Schwerin a un'interrogazione della parlamentare indipendente Eva Maria Schneider-Gärtner.

Tuttavia, la spesa per la carta è aumentata da circa 465.000 euro nel 2019 a 618.000 euro di recente. La causa di questo aumento è il costo crescente della carta.

Registrazioni elettroniche per risparmiare carta

Il governo statale intende ridurre ulteriormente il consumo di carta aumentando l'uso delle tecnologie digitali, come dichiarato nella risposta all'interrogazione. "Attrezzando i dipendenti con dispositivi mobili invece di PC desktop, fornendo infrastrutture per il lavoro mobile all'interno degli edifici governativi, implementando un sistema di gestione dei documenti elettronici e utilizzando strumenti digitali per la collaborazione, si stanno gettando le basi per la comunicazione senza carta."

Il governo statale si aspetta in particolare significativi risparmi attraverso l'introduzione dei registri elettronici nelle autorità statali.

