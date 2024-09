Disimpegno del governo, Disassociazione dello Stato, o Disimpegno dello Stato dai suoi impegni o coinvolgimenti - Il governo della Repubblica federale inizia la vendita delle azioni della Commerzbank

Il corpo amministrativo ha avviato la procedura di vendita delle sue quote in Commerzbank. Circa 53,1 milioni di azioni appartenenti al portafoglio del Fondo di Stabilizzazione del Mercato Finanziario (FMS) saranno offerte a investitori istituzionali a un ritmo accelerato, come rivelato dall'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria Tedesca. Questo passo è previsto per ridurre la quota del FMS dal circa 16,5% al 12%.

Non molto tempo fa, il governo ha annunciato il suo piano di progressiva vendita delle sue quote in Commerzbank. Durante la crisi finanziaria globale, lo stato è intervenuto per salvare la banca con sede a Francoforte, che aveva assorbito la fallimentare Dresdner Bank. Questo intervento ha richiesto un sostanziale aiuto finanziario pubblico. Nel 2008 e nel 2009, Commerzbank ha ricevuto 18,2 miliardi di euro in iniezioni di capitale dal FMS. Secondo i resoconti finanziari, circa 13,15 miliardi di euro sono già stati restituiti.

Dopo questa ultima vendita di azioni, lo stato rimarrà il più grande azionista individuale di Commerzbank. Secondo l'annuncio, non saranno vendute ulteriori azioni di Commerzbank nei prossimi 90 giorni, salvo specifiche circostanze.

