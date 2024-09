- Il governo della Federazione sosterrà l'avanzamento del porto di Cuxhaven con una somma di 200 milioni di dollari.

Il governo tedesco ottiene il via libera per investire 200 milioni di euro nell'ampliamento del porto di Cuxhaven. La Commissione Europea ha appoggiato questa iniziativa, sostenendo che contribuisce a rendere la Germania più ecologica. Il progetto mira a migliorare la gestione dei grandi carichi, in particolare dell'attrezzatura per i parchi eolici. Sono previsti nuovi moli, con operazioni previste per il 2028.

Il costo stimato complessivo per l'aggiunta di tre moli è di circa 300 milioni di euro. both the federal government and the state of Lower Saxony pledge 100 million euros each. The remaining 100 million euros will be sourced from the private sector, discussions are ongoing as per NPorts, the Lower Saxony state-owned port infrastructure firm.

Il Ministro dell'Economia: "Genera nuove opportunità di lavoro"

Il Ministro dell'Economia di Lower Saxony, Olaf Lies (SPD), ha accolto con favore questo importante passo e lo ha definito un messaggio potente per il settore dell'energia eolica e per l'economia dei porti tedeschi. Questa espansione spinge le imprese ad stabilirsi in Lower Saxony e favorisce lo sviluppo dell'energia eolica offshore nel Mar del Nord. Lies ha sottolineato: "Insieme, stiamo garantendo un'energy source autonoma, sostenibile e conveniente, mentre creiamo numerosi posti di lavoro ben retribuiti per la regione".

Per mantenere un campo di gioco equo e prevenire che le imprese nazionali ottengano un vantaggio ingiusto con il sostegno finanziario, ci sono regolamentazioni rigorose per i sussidi all'interno dell'UE. La Commissione Europea monitora strettamente queste linee guida e deve approvare numerosi progetti prima di ottenere il finanziamento.

Dopo l'ampliamento, Cuxhaven avrà 38 ettari di spazio di magazzinaggio e stoccaggio aggiuntivi per turbine eoliche onshore e offshore. NPorts considera questo progetto infrastrutturale cruciale per la transizione energetica. I lavori sono previsti per iniziare a metà febbraio 2025.

L'investimento nell'ampliamento del porto di Cuxhaven include l'ottenimento di 100 milioni di euro dal settore privato, garantendo un approccio bilanciato nel finanziamento delle operazioni di navigazione. Con l'ampliamento, le imprese del settore dell'energia eolica trarranno beneficio da una navigazione più efficiente dell'attrezzatura per i parchi eolici, migliorando l'intera gestione dei grandi carichi.

