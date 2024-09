Il governo delinea la strategia per una formazione standardizzata nei ruoli di assistente infermieristico.

La nuova regolamentazione per la formazione degli assistenti infermieristici sostituirà i 27 programmi di formazione esistenti in vari stati, come annunciato. Inoltre, intende riconoscere le competenze dei professionisti infermieristici internazionali in determinate circostanze. In alcuni casi, la durata della formazione può essere ridotta a un anno e l'istruzione part-time è un'opzione. Di solito è necessario un diploma di scuola superiore, ma sono concessi anche esoneri.

Il Ministro della Salute Karl Lauterbach (SPD) ha dichiarato: "Questa legge migliorerà e standardizzerà la formazione degli assistenti infermieristici, rendendo più semplice l'accesso al settore infermieristico. Aiuterà a ridurre il carico di lavoro del personale infermieristico, ad attrarre più persone alla professione e a migliorare l'attrattiva del mercato infermieristico per gli esperti infermieristici stranieri."

Il Ministro della Famiglia Lisa Paus (Verdi) l'ha definita "un pilastro strategico per l'assistenza infermieristica". Ha dichiarato: "È una notizia fantastica per tutti coloro che si dedicano all'assistenza, ricevono assistenza o potrebbero averne bisogno in futuro. Ci sarà maggiore flessibilità per far fronte all'aumento della domanda di professionisti infermieristici. La durata della formazione può essere ridotta, in particolare per coloro che hanno esperienza professionale rilevante."

Tutti i tirocinanti avranno ora diritto a uno stipendio equo, che è previsto aumentare anche l'attrattiva della professione infermieristica. Secondo i ministeri, attualmente solo la metà dei candidati alla formazione di assistente infermieristico ha diritto a una borsa di studio.

Il curriculum prevede stage obbligatori in assistenza a lungo termine stazionaria, assistenza a lungo termine ambulatoriale e assistenza d'urgenza stazionaria. coloro che hanno interrotto la loro formazione professionale infermieristica ai sensi della legge sulla professione infermieristica possono ottenere il riconoscimento dei moduli completati per ottenere la qualifica di assistente infermieristico.

La nuova regolamentazione aiuterà a risolvere i punti deboli dei programmi di formazione degli assistenti infermieristici esistenti, migliorando e standardizzando la formazione. Con la durata della formazione ridotta e l'opzione di istruzione part-time, le persone con esperienza rilevante potrebbero trovare più facile accedere alla professione infermieristica, risolvendo la carenza attuale.

Leggi anche: