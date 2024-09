Il governo degli Stati Uniti sta progettando di lasciare Uniper.

Dopo il taglio dell'approvvigionamento di gas da parte della Russia alla Germania, Uniper ha affrontato difficoltà finanziarie e ha richiesto l'aiuto finanziario dei contribuenti. La situazione si è stabilizzata e il governo federale tedesco sta ora valutando di ridurre gradualmente la sua partecipazione nella società.

Il ministero delle finanze, guidato dall'FDP a Berlino, ha dichiarato che la preferenza del governo federale è quella di vendere la sua partecipazione in Uniper attraverso una vendita sul mercato dei capitali. Inoltre, stanno esplorando opzioni di vendita fuori mercato, a condizione che siano legittime. Non sono stati ancora nominati potenziali acquirenti e non è stata presa alcuna decisione finale.

Uniper sostiene questa dichiarazione del Ministero federale delle finanze e si dice pronta a procedere con i preparativi necessari, collaborando strettamente con il governo.

In precedenza, Uniper aveva espresso l'intenzione di tornare in borsa. Dopo il disturbo nell'approvvigionamento di gas dalla Russia nel 2022, il governo federale è intervenuto per evitare il fallimento di Uniper, investendo 13,5 miliardi di euro in azioni. Di conseguenza, il governo detiene il 99,12% della società. La Commissione europea ha approvato questo aiuto, richiedendo al governo federale di ridurre la sua partecipazione almeno al 25% più una azione entro la fine del 2028.

In precedenza, si era vociferato che il governo federale potesse vendere una parte della sua partecipazione nella primavera dell'anno successivo. Durante i negoziati per il bilancio del 2025, il governo ha annunciato che Uniper avrebbe contribuito con altri 300 milioni di euro al bilancio federale, rispetto ai 2,6 miliardi di euro iniziali.

Data l miglioramento delle condizioni aziendali, Uniper ha superato le aspettative nel primo semestre dell'anno e ha rivisto al rialzo le sue prospettive per l'intero anno.

Questa decisione continua la tendenza del governo federale di ridurre la sua partecipazione nelle società. Di recente, il governo ha venduto una partecipazione del 4,5% in Commerzbank, una banca parzialmente nazionalizzata, anche se deve aspettare tre mesi per vendere altre azioni.

