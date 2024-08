Il governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di fino a 600 missili Patriot alla Germania.

Il governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di fino a 600 missili e altro equipaggiamento per i sistemi di defesa aerea Patriot alla Germania. L'Agenzia per la Cooperazione per la Sicurezza della Difesa (DSCA) ha annunciato giovedì che l'affare di armi, del valore di 5 miliardi di...