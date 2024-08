- Il governo degli Stati Uniti approva miliardi di dollari di esportazioni di armi a Israele.

Il governo degli Stati Uniti ha approvato vendite su larga scala di armi a Israele. Il Congresso è stato informato della vendita in arrivo di attrezzature militari del valore di oltre 20 miliardi di dollari (circa 18 miliardi di euro), come annunciato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il pacchetto include più di 50 aerei da combattimento F-15, oltre 33.000 proiettili per carri armati, mortai ad alto esplosivo e veicoli militari tattici.

Consegna di armi a Israele non per il conflitto di Gaza

Il completamento di tali contratti da parte dell'industria bellica è un processo a lungo termine – ad esempio, la consegna di munizioni per carri armati non è prevista fino al 2027, e quella di aerei da combattimento fino al 2029. Pertanto, si tratta dell'equipaggiamento a lungo termine delle forze armate israeliane, non del loro equipaggiamento nel conflitto attuale tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

Gli Stati Uniti sono l'alleato più importante di Israele. Tuttavia, le relazioni tra i due paesi sono tese, in particolare a causa delle azioni militari di Israele nella Striscia di Gaza e del alto numero di vittime civili e della catastrofe umanitaria nella zona di conflitto.

Per il governo degli Stati Uniti sotto la presidenza di Joe Biden, la gestione dell'aiuto militare a Israele è un delicato equilibrio nella politica interna. I difensori dei diritti umani e alcuni membri della sinistra del suo Partito Democratico avevano invitato Biden, alla luce dei decine di migliaia di morti palestinesi nella guerra tra Israele e Hamas, a limitare o sospendere le esportazioni di armi verso Israele.

In maggio, Biden ha messo in attesa una consegna prevista di bombe pesanti a Israele prima dell'attacco imminente di Israele alla città di Rafah nel sud della Striscia di Gaza. Tuttavia, altre consegne sono state apparentemente non influenzate. Riguardo alla consegna ora approvata di aerei F-15 a Israele, il Dipartimento di Stato ha dichiarato che gli Stati Uniti sono "impegnati per la sicurezza di Israele". È "nell'interesse nazionale degli Stati Uniti sostenere Israele nello sviluppo e nel mantenimento di una difesa forte e capace".

