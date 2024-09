- Il governo cerca di esaminare i costi fluttuanti dell'Oasis.

Aumento Consistente dei Prezzi dei Biglietti per il Concerto degli Oasis: Il Governo del Regno Unito Esaminerà il Prezzo Dinamico Dopo le Critiche

Inizialmente, i biglietti per i 17 concerti degli Oasis che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda durante l'estate del 2025 erano prezzi around 135 Sterline (160 Euro). Tuttavia, a causa dell'implementazione del prezzo dinamico sul sito del venditore di biglietti, i prezzi sono saliti a un incredibile 350 Sterline (415 Euro). Secondo la legge britannica, tali adattamenti alla domanda elevata sono permessi.

Vendita Rapida dei Biglietti

Lucy Powell, un membro del governo, è stata anche colpita da questo aumento di prezzo, pagando più del doppio del prezzo iniziale per i suoi biglietti, come ha condiviso con la BBC. Anche se ha riconosciuto che il prezzo dinamico è una norma di mercato, non può appoggiarlo completamente. Nonostante questo, i biglietti sono stati venduti in rapida successione.

Prima della prevendita dei biglietti degli Oasis di domenica, il governo aveva annunciato l'intenzione di esaminare le piattaforme online per la rivendita dei biglietti. Queste piattaforme spesso incontrano critiche per la rivendita dei biglietti a prezzi significativamente più alti del prezzo originale.

Il governo del Regno Unito, esprimendo preoccupazione per i prezzi esorbitanti, ha deciso di indagare sulle tattiche utilizzate dai venditori di biglietti, con la Commissione che gioca un ruolo cruciale in questa indagine. Nonostante la strategia del prezzo dinamico sia legalmente permessa, il pubblico ha richiesto una revisione a causa dell'aumento consistente dei prezzi dei biglietti del concerto degli Oasis.

