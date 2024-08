Il governo centrale ha annullato una riunione del gabinetto prevista a Meseberg.

Il governo federale ha cancellato la riunione del gabinetto prevista a Meseberg la prossima settimana. Secondo il portavoce del governo Steffen Hebestreit, la data scelta del 3 settembre è stata giudicata inappropriata, come ha dichiarato venerdì. Le ragioni principali per questa decisione includono le elezioni statali in Sassonia e Turingia, che si terranno domenica, e le elezioni nel Brandeburgo tre settimane dopo. Inoltre, i negoziati di bilancio nel Bundestag dovrebbero iniziare intorno a questo periodo.

Poiché la riunione è stata rinviata, non è stata ancora annunciata una nuova data. Nonostante la riunione cancellata, Hebestreit ha ribadito che la coalizione è attivamente impegnata in discussioni. "Questa coalizione comunica e collabora spesso", ha sottolineato.

Secondo il ministro federale delle Finanze Christian Lindner (FDP), i leader della coalizione dovrebbero trascorrere circa 80 ore solo per i negoziati di bilancio. Di conseguenza, Hebestreit ha suggerito che non c'è mancanza di modi o opportunità per il dialogo tra i membri della coalizione, rendendo superflua una riunione del gabinetto separata.

Come riportato dal quotidiano "Bild", il governo federale si riunisce di solito alla fine delle vacanze estive nella casa degli ospiti del governo federale a Meseberg, nel Brandeburgo.

Il governo federale ha diversi compiti importanti in programma, come i negoziati di bilancio e le elezioni statali, che hanno portato alla cancellazione della riunione del gabinetto. Nonostante la cancellazione, la coalizione del governo federale continua a svolgere discussioni e collaborazioni attive.

