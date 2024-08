- Il governo approva una legge per migliorare la qualità dei kit

Il governo federale sta fornendo un totale di quattro miliardi di euro agli stati nel 2025 e nel 2026 per migliorare la qualità dell'assistenza infantile nei centri di cura per l'infanzia. Martedì, il gabinetto federale ha deciso di sviluppare ulteriormente la cosiddetta Legge sulla Qualità delle Kita, come annunciato dal Ministero federale per la Famiglia al mattino. In precedenza, "Stuttgarter Nachrichten" e "Stuttgarter Zeitung" avevano riferito di questo. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, previa approvazione parlamentare.

La Ministra della Famiglia Lisa Paus ha sottolineato che, nonostante i bilanci stretti, è stato possibile, come nel 2023 e nel 2024, destinare circa quattro miliardi di euro per i centri di cura per l'infanzia per i prossimi due anni. "Si tratta di un forte segnale per una migliore qualità dell'assistenza infantile in Germania", ha dichiarato la politica dei Verdi. La legge definisce sette aree di intervento per una migliore qualità, tra cui il reclutamento e il mantenimento del personale qualificato, un'offerta basata sui bisogni, una buona chiave di cura e il sostegno all'educazione linguistica. Tre aree di intervento sono state eliminate, quindi i fondi non possono più essere utilizzati per migliorare la progettazione spaziale.

A differenza dell'accordo di coalizione, la legge non stabilisce standard nazionali per l'assistenza infantile. Tuttavia, il ministero ha sottolineato che l'uguaglianza della qualità dell'assistenza infantile in Germania continuerà ad accelerare. La legge è "un passo intermedio per lo sviluppo di standard educativi nazionali in coordinamento con gli stati, non appena le condizioni lo consentiranno".

