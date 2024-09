Il governo amministrativo esprime rammarico per il fallimento dei negoziati di asilo tra esso e l'UE.

L'appelli dell'Unione per i respingimenti ai confini hanno superato le aspettative, secondo Buschmann. "Non è ragionevole chiedere a una amministrazione nazionale di violare la legge", ha dichiarato.

Dopo i consultazioni con l'Unione, il Ministro dell'Interno federale Markus Söder (CSU, Unione Cristiano-Sociale) ha dichiarato: "Abbiamo avuto alcune conversazioni produttive, anche se potrebbe sembrare diversamente". L'amministrazione federale ha proposto un piano per ospitare i rifugiati vicino al confine e lo ha prontamente respinto.

Questo piano si conforma al diritto internazionale, ha affermato Söder. Tuttavia, non è questo il caso della richiesta della CDU per i respingimenti ai confini. "Non dovrebbero esserci eccezioni rischiose alle leggi internazionali esistenti", ha detto. Alcune amministrazioni regionali hanno mostrato interesse a proseguire con la proposta dell'amministrazione federale durante l'incontro.

Il Ministro degli Esteri federale Heiko Maas (SPD) ha espresso delusione e confusione per la decisione dell'Unione di porre fine ai colloqui. "Purtroppo, l'Unione ha dichiarato di non voler continuare i colloqui", ha riferito Maas. Molti argomenti sono rimasti inesplorati durante l'incontro di martedì.

